Полезные советы
21.02.2024, 15:54

Читатель спрашивает: как уберечь темную мебель от пыли?

 
ФОТО: ImageFlow | Shutterstock

„Мне очень нравится темная или черная мебель. К сожалению, пыль на темной мебели видна очень хорошо, так что протирать ее приходится каждый день без вариантов. Пыль скапливается как на темной стеклянной, так и на деревянной мебели, пишет Delfi Dom&Sad.

Есть ли какие–нибудь вещества, которыми можно сбрызнуть или смазать и деревянную мебель, и стеклянную поверхность, чтобы не приходилось каждый день протирать пыль, и она бы не скапливалась на поверхностях?“ – спрашивает читатель.

„Я бы искал решение проблемы, прежде всего, в способе удаления пыли. Чем больше пыли в воздухе, тем больше ее на поверхности. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы при каждой уборке убирать как можно больше пыли. Это касается всей концепции домашней уборки, - отвечает Хельге Альт, специалист по уборке и тренер компании Puhastusekspert OÜ. - Люди, которые посещали специальные курсы, а затем вносили изменения в способ уборки своего дома, в качестве главного положительного момента назвали тот факт, что после уборки пыль пропадала на гораздо более длительный срок, а воздух становился чище“.

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