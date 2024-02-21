Читатель спрашивает: как уберечь темную мебель от пыли?

Есть ли какие–нибудь вещества, которыми можно сбрызнуть или смазать и деревянную мебель, и стеклянную поверхность, чтобы не приходилось каждый день протирать пыль, и она бы не скапливалась на поверхностях?“ – спрашивает читатель.

„Я бы искал решение проблемы, прежде всего, в способе удаления пыли. Чем больше пыли в воздухе, тем больше ее на поверхности. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы при каждой уборке убирать как можно больше пыли. Это касается всей концепции домашней уборки, - отвечает Хельге Альт, специалист по уборке и тренер компании Puhastusekspert OÜ. - Люди, которые посещали специальные курсы, а затем вносили изменения в способ уборки своего дома, в качестве главного положительного момента назвали тот факт, что после уборки пыль пропадала на гораздо более длительный срок, а воздух становился чище“.