Черный – не значит плодородный. Что нужно знать при покупке чернозема

Оказывается, термин "чернозем" — всего лишь расхожее выражение, по факту это обычная почва. Согласно закону "О недрах", почва — это верхний рыхлый слой земной коры, образовавшийся под воздействием атмосферных и биологических факторов, обладающий естественным плодородием. Преподавательница Булдурской технической школы (бывшая Булдурская средняя школа садоводства - авт.) Аусма Яунджейкаре и руководительница отдела Агрохимических исследований почвы Государственной службы защиты растений Гуна Шмитиня расскажут, как не запутаться в широком предложении, если вы планируете купить чернозем, и что нужно знать, прежде чем позволить вывалить у себя во дворе груз земли темного цвета.