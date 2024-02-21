Четыре вещи, которые нельзя класть рядом с телефоном: избавьтесь от этих вредных привычек

Есть несколько основных вещей, часть из которых, как ни странно, очень часто находится как раз именно возле телефона, но это приносит ему только вред. Важно не допускать этого, чтобы ваш гаджет прослужил как можно дольше.

Ключи

Если вы бросаете ключи и телефон в один карман или в одну часть сумку или рюкзака, будьте готовы, что на дисплее и задней панели могут появиться царапины. Особенно этого важно избегать, если телефон без чехла и защитного стекла или пленки.

Деньги

Мало кто знает, но хранить деньги под чехлом телефона — не совсем хорошая идея. В первую очередь это вредит самому гаджету. Это связано с тем, что из-за контакта с бумагой смартфон может сильно перегреваться.

Еда

Крошки еды могут попадать в смартфон и засорять его, что может привести к поломке гаджета. Поэтому стоит следить, чтобы телефон всегда находился вдали от мест, где может лежать еда.

Пластиковые карты

Их также часто кладут под чехол, чтобы не потерять. Однако магнитные полосы на платежных картах при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Поэтому лучше хранить их в разных местах.