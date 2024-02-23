IKEA выпустила коллекцию, которая частично изготовлена из переработанной униформы сотрудников

„Мы в Балтии тоже являемся частью этого пути – в ходе глобальной замены униформ с участием каждого сотрудника в Латвии, Литве и Эстонии мы собрали более 9 тонн прежних униформ и вместе передали их на переработку для создания новых материалов, чтобы они обрели новую жизнь. Новая униформа также создавалась с учетом принципов устойчивости: при ее производстве использовалось как можно меньше новых сырьевых материалов, воды и химикатов. Использованный текстиль в основном состоит из устойчиво выращенного экологически чистого хлопка, переработанного полиэстера и лиоцелла – целлюлозного волокна, получаемого из переработанной древесины. При этом мы также подумали об окончании срока службы униформы, поэтому все детали одежды сделаны так, чтобы их потом можно было легко переработать“, – говорит Марко Пыдер, руководитель IKEA в Эстонии. „Одежда сотрудников не только представляет компанию, но и многое говорит о том, кто мы. У нас все носят одинаковую форму – от топ-менеджеров до сотрудников офиса или склада. Это наш способ ежедневно воплощать в жизнь ценности равенства и сплоченности“.