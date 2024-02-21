IKEA опубликовала отчет по устойчивому развитию и климату: смотрите, что компания сделала в 2023 финансовом году для снижения воздействия на климат

„Среди последних предпринятых шагов – внедрение клея на биооснове на фабрике по производству древесных плит IKEA Industry в Литве и изучение новой технологии переработки древесноволокнистых плит. Это будет способствовать реализации планов IKEA по климатическому переходу и сокращению выбросов от материалов, которые являются крупнейшим источником климатического следа IKEA. Устойчивое развитие – неотъемлемая часть нашего бизнеса и нашего стремления сделать устойчивый образ жизни доступным для многих людей“, – говорит исполнительный директор Inter IKEA Group Йон Абрахамссон Ринг.

Руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер: „Устойчивое развитие является неотъемлемой частью нашего бизнеса, а также нашим долгосрочным обязательством вдохновлять людей и давать им возможность вести более здоровый и устойчивый образ жизни у себя дома. Мы предпринимаем шаги, чтобы отслеживать и минимизировать воздействие на окружающую среду – они включают в себя такие инициативы, как энергосбережение, оптимизация работы, уменьшение влияния на климат, сокращение пищевых отходов, а также расширение ассортимента продуктов питания за счет большего количества растительных альтернатив. Еще одним важным направлением является образование и предоставление ресурсов сотрудникам, чтобы повысить их осведомленность о важности устойчивого развития и дать возможность выявлять и внедрять эту практику в повседневную работу, потому что на этом пути решающую роль играет вовлеченность в этот процесс“.