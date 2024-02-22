Как быстро обновить дом, потратив не более 15 евро? Текстиль вам в помощь!

«Самый простой способ обновить пространство – это текстиль: гардины, декоративные подушки, постельное белье. Замените чехлы на декоративных подушках на пастельные, добавьте вазы и плакаты в схожих оттенках, и, конечно, привнесите природу с помощью растений и цветов. И в вашей комнате будет ощущаться весна!» – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро.

Весной проще всего привнести свежесть в дом – с помощью текстиля. И что еще приятно, множество решений в IKEA можно теперь найти по более низкой цене. Для того чтобы большее количество людей могло позволить себе обновки, в феврале IKEA снизила цена на более 1000 товаров для дома.

Маленькие перемены – большой результат

Текстиль позволяет отразить наш характер в интерьере, кроме того, текстиль практичен: гардины сдерживают утреннее солнце, плед на диване добавляет уюта при чтении и просмотре телевизора, ковер удерживает тепло и визуально зонирует пространство. И декоративные подушки и новые чехлы на диваны полностью могут изменить пространство.

«Смешивая текстуры и рисунки, можно создать еще больший эффект. Сочетайте нежное с текстурным, легкое с тяжелым – накладывая слои текстиля. Подушки, пледы, гардины и ковры могут сочетаться и создавать симфонию уюта и комфорта. Однако для создания гармоничного образа цвета должны сочетаться и дополнять друг друга», – говорит Кастро.

Он призывает обратить внимание на доминирующий цвет в интерьере комнаты. Проще говоря, если основной цвет будет пастельных оттенков, то вы можете сочетать его с яркими и красочными чехлами для декоративных подушек (PARKGRÖE за 3.99 евро) и другими аксессуарами и легко менять их несколько раз в год в зависимости от сезона. Такие элементы декора также могут стать завершающим штрихом в гостиной с преобладанием землистых тонов. А вот для светлой гостиной выбирайте аксессуары пастельных тонов, например кремово-белый плед THORGUN (2.99 евро).