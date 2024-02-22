Как быстро обновить дом, потратив не более 15 евро? Текстиль вам в помощь!
Текстиль – отличный способ добавить в интерьер яркости и характера, при этом без больших затрат. И это не только внешнее впечатление, текстиль – это ключ к уюту, теплу и созданию личной обстановки. Дизайнер интерьеров делится советами, как подготовиться к весне и освежить дом, потратив до 15 евро.
«Самый простой способ обновить пространство – это текстиль: гардины, декоративные подушки, постельное белье. Замените чехлы на декоративных подушках на пастельные, добавьте вазы и плакаты в схожих оттенках, и, конечно, привнесите природу с помощью растений и цветов. И в вашей комнате будет ощущаться весна!» – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро.
Весной проще всего привнести свежесть в дом – с помощью текстиля. И что еще приятно, множество решений в IKEA можно теперь найти по более низкой цене. Для того чтобы большее количество людей могло позволить себе обновки, в феврале IKEA снизила цена на более 1000 товаров для дома.
Маленькие перемены – большой результат
Текстиль позволяет отразить наш характер в интерьере, кроме того, текстиль практичен: гардины сдерживают утреннее солнце, плед на диване добавляет уюта при чтении и просмотре телевизора, ковер удерживает тепло и визуально зонирует пространство. И декоративные подушки и новые чехлы на диваны полностью могут изменить пространство.
«Смешивая текстуры и рисунки, можно создать еще больший эффект. Сочетайте нежное с текстурным, легкое с тяжелым – накладывая слои текстиля. Подушки, пледы, гардины и ковры могут сочетаться и создавать симфонию уюта и комфорта. Однако для создания гармоничного образа цвета должны сочетаться и дополнять друг друга», – говорит Кастро.
Он призывает обратить внимание на доминирующий цвет в интерьере комнаты. Проще говоря, если основной цвет будет пастельных оттенков, то вы можете сочетать его с яркими и красочными чехлами для декоративных подушек (PARKGRÖE за 3.99 евро) и другими аксессуарами и легко менять их несколько раз в год в зависимости от сезона. Такие элементы декора также могут стать завершающим штрихом в гостиной с преобладанием землистых тонов. А вот для светлой гостиной выбирайте аксессуары пастельных тонов, например кремово-белый плед THORGUN (2.99 евро).
Дизайнер интерьера обращает внимание также на гардины, которые могут стать важным аксессуаром в комнате. «Как только вы поменяете гардины, гостиная может выглядеть совершенно по-новому. И они могут быть чрезвычайно функциональными. Плотные шторы (например BRUKSVARA за 7.99 евро) предотвращают попадание уличного света в комнату, прозрачные шторы (TERESIA за 9.99 евро) пропускают дневной свет, сохраняя при этом приватность и уют. И их также можно комбинировать с более плотными шторами, которые полностью блокируют свет», - говорит дизайнер интерьера.
По его словам, важно, чтобы цвет штор соответствовал остальному интерьеру. Если вы хотите согласовать цвета в своем интерьере, разумно начать с фиксированных элементов, таких как цвет пола. Затем вы можете перейти к материалам с большим выбором, например к шторам. Если вы хотите создать контраст в интерьере, выбирайте сочетание светлых и темных цветов или цветов, противоположных друг другу на цветовом круге. Например, вы можете создать красивые контрасты, сочетая темные шторы с белой стеной, яркие шторы с серой стеной или светлые шторы с темной стеной.
Небольшие аксессуары для кухни
Если ваша кухня объединена с гостиной, подберите текстиль для кухни к тому, что находятся в гостиной. Так ваш дом будет выглядеть гармоничнее и уютнее.
«Даже если вы решили, что на кухне у вас нет текстиля, вы можете выбрать подходящую прихватку (например TORVFLY за 2.99 евро), кухонные полотенца, скатерть или салфетки, чтобы создать гармоничное пространство. Оттенок бумажных салфеток также может способствовать созданию единого образа в пространстве, или, например, чехлы для подушек EBBATILDA (от 2.99 евро)», - делится Кастро.
Он отмечает, что не обязательно покупать все кухонные аксессуары сразу. Возможно, будет достаточно обновить те, которые вы используете чаще всего, или те, что держите на самых видных местах, например на настенной вешалке с крючками.
Отдых в спальне
Если вы не знаете, с чего начать обновление спальни, дизайнер интерьера советует, с чего можно начать – с постельного белья. Постельное белье может отражать то, что нам нравится. Цвета, узоры, дизайн и даже ткань рассказывают историю личного вкуса.
«Комната будет выглядеть по-новому, стоит лишь просто сменить постельное белье на другое, подобрать подходящие шторы и подушки. Так, если вы хотите привнести в свою спальню ощущение свежести, его легко создать, заменив постельное белье на другое, со свежими весенними цветами (например с этикеткой IKEA FAMILY NATTSVÄRMARE, от 9.99 евро) или с цветочными узорами», - делится Кастро.
По его словам, планируя обновление спальни, вы можете следовать тому же правилу – выбрать один основной акцент и варьировать, сочетая все вокруг него. Скажем, если постельное белье яркое и с рисунком, то подушки и ковры должны быть пастельными или однотонными.
IKEA снижает цены
Исходя из стремления IKEA улучшить повседневную жизнь для многих, с февраля 2024 года IKEA снизила цены более чем на1000 товаров. IKEA снизила цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях – от хорошо известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3.99 евро до 2.99. Цена игрушечной акулы BLÅHAJ снижена с 24.99 евро до 16.99. Потолочный светильник NYMÅNE стоит теперь 39.99 евро вместо 59.99 евро. Цена полки KALLAX снижена с 79.99 евро до 69.99. Письменный стол MICKE вместо 99 евро теперь 79 евро. Цена комода MALM — 79 евро вместо 89 евро.
Другие товары, цена на которые теперь еще ниже, найдете ЗДЕСЬ.