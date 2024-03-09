Apple предупреждает: засовывание мокрого iPhone в рис для просушки испортит ваш телефон еще больше

На протяжении многих лет, когда нам нужно было спасти iPhone от жидкой смерти, мы прибегали к очень простому домашнему способу: пакету риса. Этот метод, безусловно, низкотехнологичен. Просто положите телефон в пакет с рисом, завяжите его и подождите день или около того. Идея заключается в том, что рис вытянет воду из телефона, прежде чем она успеет „поджарить“ его внутренности. Люди, которые сталкивались с залитыми водой телефонами, клянутся в этом, и есть масса анекдотических доказательств того, что это действительно работает.

Однако исследователи уже много лет утверждают, что все это миф, и рис на самом деле не высушивает телефон быстрее, а замедляет процесс, оставляя логическую плату восприимчивой к дальнейшим повреждениям. А в новом документе поддержки 2024 от Apple вообще не рекомендуется использовать рис для сушки iPhone, поскольку это может усугубить ситуацию, так как „при этом мелкие частицы риса могут повредить iPhone“. Вместо этого Apple предлагает выполнить следующие действия:

Осторожно постучите iPhone по руке разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость. Оставьте iPhone в сухом и проветриваемом месте примерно на полчаса.

Через 30 минут попробуйте поставить телефон на зарядку.

Если вы снова увидите предупреждение, значит, жидкость все еще находится в разъеме или под контактами кабеля. Оставьте iPhone в сухом месте с притоком воздуха на сутки. В течение этого времени вы можете повторить попытку зарядки или подключения аксессуара. Для полного высыхания может потребоваться до 24 часов.

Если телефон высох, но по-прежнему не заряжается, отсоедините кабель от адаптера и отключите адаптер от сети (если это возможно), а затем подключите их снова.

Среди запретов Apple также советует не сушить iPhone с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха (например, фена), а также не вставлять в порт посторонние предметы (ватные диски или бумажное полотенце).

Впрочем, начиная с iPhone 12, iPhone способен провести под водой на глубине до 6 метров около 30 минут и ему за это ничего не будет. Ну а если же вы умудрились повредить его до такого состояния, что он „заговорил“ про жидкость в телефоне, то рис ему уже точно не поможет.