Герань будет вам благодарна: как подготовить цветок к весне
Холодные месяцы подходят к концу, весна уже не за горами, и пора позаботиться о растениях, которые зимовали в помещении. Один из таких цветов — герань. Она популяра благодаря способности радовать глаз ярким цветением и неприхотливости. К тому же герань можно выращивать как в саду, так и на балконе, пишет Telegraf.
Накануне нового сезона герань, нуждается в обязательно обрезке, как и розы. Эта процедура простимулирует растение дать много сильных цветов.
Когда обрезать герань
Правильное время для обрезки герани после зимы имеет решающее значение для ее здоровья и цветения. Аккуратно выводить растения из спячки следует, когда на улице уже будет достаточно тепло. В зависимости от этих факторов это может быть конец февраля — начало марта.
Как обрезать герань
Удалите ороговевшие побеги. За зиму побеги могли потерять свой вид из-за недостатка света или слишком сильного тепла. Тонкие и бледные побеги не дают цветков и отнимают у растения питательные вещества. Поэтому их обрезают.
Удалите листья и цветы, которые появились зимой. Срежьте их, даже если они выглядят здоровыми, оставив буквально несколько листочков.
Удалите мертвые побеги. Внимательно осмотрите герань и удалите все мертвые, больные или поврежденные побеги. Коричневые или черные побеги срезайте прямо у основания.
Удалите старые корни и тонкие корневые волокна.
Свежая почва. Замените почву для герани, чтобы растение получало достаточно питательных веществ.
После обрезки герань следует регулярно поливать, но не допускать переувлажнения. Дайте растению привыкнуть к свету в течение примерно трех недель, прежде чем выставлять их на открытое солнце. Примерно через три недели после замены почвы подкормите герань.