Герань будет вам благодарна: как подготовить цветок к весне

Холодные месяцы подходят к концу, весна уже не за горами, и пора позаботиться о растениях, которые зимовали в помещении. Один из таких цветов — герань. Она популяра благодаря способности радовать глаз ярким цветением и неприхотливости. К тому же герань можно выращивать как в саду, так и на балконе, пишет Telegraf.