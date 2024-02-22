Шесть вещей в интерьере, из-за которых дом будет казаться неуютным
Иногда кажется, что уже все усилия для создания комфорта в собственном жилье созданы. Куплена хорошая мебель, да и цвета в интерьере отлично гармонируют, но квартира по-прежнему не смотрится уютной, пишет wday.ru.
Существует ряд неочевидных деталей, которые буквально «съедают» всю созданную красоту в доме. Поначалу и не подумаешь, что это так сильно влияет на окружающую обстановку, но если присмотреться, то все станет предельно ясно.
Ковролин в квартире
Ковролин очень быстро приходит в негодность, как бы хорошо за ним не ухаживали. Ворс портится, пачкается, и даже одно пятно, которое не получилось вывести, будет менять весь вид. Специалисты в области дизайна интерьера советуют покупать в дом обычные ковры, желательно со среднего размера ворсом. Вовсе не обязательно делать так, чтобы они покрывал весь периметр помещения. Достаточно положить коврик на самую середину. Такие компактные варианты легко сдать в химчистку или даже заменить на новый.
Светлые обои в прихожей
Да, всем известно, что светлые обои визуально увеличивают пространство. Это работает и на зоне прихожей. Однако это место по праву является самым грязным в доме, ведь сюда люди приходят с улицы. Поэтому клеить светлые обои, которые быстро затрутся или испачкаются, совсем нецелесообразно. Не пройдет и года, как их придется переклеивать заново.
Заваленная вешалка
Не только театр начинается с вешалки, но и первое впечатление о доме также формируется именно исходя из этого. Так что, если хочется, чтобы внутри был уют, стоит не захламлять входную группу верхней одеждой и обувью. Ботинки, туфли, босоножки и те пары, которые не в обиходе ежедневно, лучше хранить в обувнице. Часть курток и пальто, используемых столь же редко, нужно убрать в шкаф. Тогда квартира будет выглядеть на порядок уютнее.
Темные плафоны
При покупке домой люстры стоит учесть, что плафоны темных оттенков плохо пропускают свет. С ними внутри всегда будет темно. Конечно, можно купить самые сильные лампочки, но неизвестно, выдержит ли это проводка, да и счета за электроэнергию увеличатся. Поэтому лучше покупать люстры со светлыми плафонами — они выглядят дороже и сделают квартиру более освещенной.
Открытые полки на кухне
Таковые имеются в различных кухонных гарнитурах. С одной стороны, открытые полки выглядят стильно — на них можно поставить красивые вазы и другие предметы интерьера. Но на них столь же быстро будет скапливаться пыль и грязь. Кроме того, как показывает практика, зачастую эти полки захламляются не только красивыми предметами обихода, но и тем, что нужно быстро куда-то впихнуть. А это явно не тот метод, который добавит уюта в квартире.
Большие зеркала в комнате
Чаще всего они располагаются на больших шкафах-купе. Конечно, этот прием увеличивает пространство в квартире, но также добавляет работы. На больших зеркалах предательски быстро видна пыль, особенно на солнце. А если в семье есть дети, то на стеклах также постоянно будут следы от их ладошек. Лучше всего купить шкаф лишь с одним зеркалом, а остальные створки сделать под цвет обоев в комнате. Это также положительно скажется на визуальном увеличении пространства.