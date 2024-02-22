Шесть вещей в интерьере, из-за которых дом будет казаться неуютным

Существует ряд неочевидных деталей, которые буквально «съедают» всю созданную красоту в доме. Поначалу и не подумаешь, что это так сильно влияет на окружающую обстановку, но если присмотреться, то все станет предельно ясно.

Ковролин в квартире

Ковролин очень быстро приходит в негодность, как бы хорошо за ним не ухаживали. Ворс портится, пачкается, и даже одно пятно, которое не получилось вывести, будет менять весь вид. Специалисты в области дизайна интерьера советуют покупать в дом обычные ковры, желательно со среднего размера ворсом. Вовсе не обязательно делать так, чтобы они покрывал весь периметр помещения. Достаточно положить коврик на самую середину. Такие компактные варианты легко сдать в химчистку или даже заменить на новый.

Светлые обои в прихожей

Да, всем известно, что светлые обои визуально увеличивают пространство. Это работает и на зоне прихожей. Однако это место по праву является самым грязным в доме, ведь сюда люди приходят с улицы. Поэтому клеить светлые обои, которые быстро затрутся или испачкаются, совсем нецелесообразно. Не пройдет и года, как их придется переклеивать заново.

Заваленная вешалка

Не только театр начинается с вешалки, но и первое впечатление о доме также формируется именно исходя из этого. Так что, если хочется, чтобы внутри был уют, стоит не захламлять входную группу верхней одеждой и обувью. Ботинки, туфли, босоножки и те пары, которые не в обиходе ежедневно, лучше хранить в обувнице. Часть курток и пальто, используемых столь же редко, нужно убрать в шкаф. Тогда квартира будет выглядеть на порядок уютнее.

Темные плафоны

При покупке домой люстры стоит учесть, что плафоны темных оттенков плохо пропускают свет. С ними внутри всегда будет темно. Конечно, можно купить самые сильные лампочки, но неизвестно, выдержит ли это проводка, да и счета за электроэнергию увеличатся. Поэтому лучше покупать люстры со светлыми плафонами — они выглядят дороже и сделают квартиру более освещенной.

Открытые полки на кухне