Уберите это поскорее: что нельзя хранить в ящике под духовкой

Что нельзя хранить в ящике под печкой

Есть по меньшей мере 8 предметов, которые категорически нельзя складывать в ящик под духовой.

1. Масло. Может показаться логичным хранить растительное масло под духовкой для быстрого доступа, но на самом деле это чрезвычайно опасно. Важно помнить, что оливковое, растительное и другие масла легко воспламеняются. Поэтому их нужно хранить подальше от духовки.

2. Разделочные доски. Деревянные доски подвержены повреждениям от высокой температуры, включая растрескивание или даже возгорание. Храните деревянные доски и посуду в прохладном, сухом месте и при необходимости обязательно смазывайте их маслом.

3. Пищевая пленка. Она легко деформируется, сжимается или плавится под воздействием высоких температур. Хотя пищевую пленку можно использовать для заворачивания горячих продуктов, все же не стоит рисковать и хранить ее прямо под духовкой.

4. Чистящие средства. Одними из наиболее опасных предметов при неправильном использовании или хранении являются чистящие средства. Медицинский спирт, любые предметы в аэрозольных баллончиках, моющее средство для посуды, и многие химические вещества, содержащиеся в чистящих растворах, легко воспламеняются. Храните все эти предметы в прохладном, сухом помещении с хорошей вентиляцией.

5. Полотенца для рук. Хранение полотенец для рук под духовкой может показаться отличной идеей, но лучше для них найти другое место. Кухонные полотенца часто контактируют с жиром и маслом во время приготовления пищи, что делает их легковоспламеняющимися при воздействии тепла.

6. Пищевые продукты. Если у вас мало места в кухне, не ищите дополнительное место в ящике духовки. Мука, ​​сахар, чипсы и многие другие продукты питания могут загореться в условиях высокой температуры.

7. Алкоголь также является легко воспламеняемым продуктом и его не рекомендуется хранить рядом с источниками огня.