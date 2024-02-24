ВИДЕО | Достаточно нажать правильную кнопку: как сэкономить на стирке

Как экономить электроэнергию во время стирки

В каждой стиральной машине есть одна кнопка, которая может эффективно сократить коммунальные расходы. Многие пользователи об этом не знают и не используют ее. В результате приходится тратить много денег на счета за электроэнергию и воду.

TikTok-блогер утверждает, что больше всего энергии уходит на нагрев воды в стиральной машине. По ее мнению, не сильно загрязненную одежду можно стирать при температуре 20 градусов. Поэтому при запуске стиральной машины рекомендует снижать температуру воды. Для эффективности стирки женщина советует добавить немного пятновыводителя.

Счета за электричество и воду при использовании стиральной машины можно уменьшить, применив еще одно правило. Речь идет о загрузке барабана стиральной машины. Перегрузка приводит к неэффективной стирке, необходимости выполнять дополнительные циклы стирки и потреблять больше энергии. Поэтому перед запуском стиральной машины стоит убедиться, что прибор не перегружен.