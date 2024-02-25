Раковину можно будет не мыть несколько недель: простая хитрость сохранит чистоту

Многие думают, что из-за этого нужно чуть ли не каждый день чистить сантехнику. Однако существует лайфхак, благодаря которому раковина сможет оставаться чистой неделями, сообщают „Белновости“.

Как сохранить чистоту раковины на несколько недель

Так, чтобы быстро избавится от налета, понадобится пищевая сода и уксус. Необходимо просто насыпать немного соды на мокрую ткань и протереть порошком кран и раковину. После чего добавить уксус и повторить процедуру.

Когда раковина засияет чистотой, останется только протереть поверхность слоем детского масла.

Секрет в том, что жир, содержащийся в детском масле, создает защитный слой на поверхности, что снижает вероятность образования налета и грязи. И благодаря этому серебряный кран всегда блестит как новый.

Этот простой метод также подходит для чистки душевых и раковин в ванной комнате. Если под рукой нет детского масла, можно использовать небольшое количество ополаскивателя для стиральной машины.