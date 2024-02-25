Врач назвал 4 продукта, которые становятся токсичными при хранении в холодильнике

Лук. Иногда люди кладут в холодильник половинку лука, но делать этого не стоит. Крахмал начинает превращаться в сахар, и луковица постепенно покрывается токсичной для организма плесенью.

Рис. Речь идёт об уже приготовленном рисе. Многие люди начали хранить приготовленный рис в холодильнике из-за его устойчивости к крахмалу, и они думают, что это помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови. Но на самом деле рис — один из ингредиентов, который быстрее всего поражается плесенью. Если вы собираетесь хранить его в холодильнике, то не более чем 24 часа.