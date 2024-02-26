Почему опасно жить в однокомнатных квартирах — вы об этом и не подозревали

Сейчас многие молодые люди стремятся как можно быстрее и выгоднее обзавестись своей жилплощадью. Однокомнатные квартиры и квартиры-студии уходят как горячие пирожки.

Однако мало кто задумывается, что такие желанные скромные метры могут причинить ряд неприятностей: от психологического дискомфорта до серьезных заболеваний.

„Когда ты молод, то не обращаешь внимания на тесноту. Главное — наконец-то приобрести свой угол. Ведь важно знать, что есть куда прийти и где можно спрятаться от городской суеты. Однако не все так радостно. Когда человек хоть немного обживается в квартире, то появляются мебель, вещи, книги и т. д. Это все начинает подсознательно давить, так как становится просто не развернуться“, — пояснила психолог Анна Гарш.

Из-за обделенности личным пространством могут начаться приступы апатии, нервозности и депрессии. Также теснота может стать причиной лишнего веса. Человек приходит к осознанию, что находится в клетке.

Может ощущать безвыходность, так как понимает, что на данный момент нет возможности изменить свое положение. Тогда вообще все кажется тщетным: и работа, и здоровье, и существование. Что делать? Избавляться от лишних вещей.

Детям, выросшим в „микроквартирах“, вдвойне приходится несладко

Они с самого детства были лишены своего пространства, а это все-таки инстинктивное желание защиты и спокойствия. В результате эти дети будут страдать низкой концентрацией внимания, нежеланием полноценно общаться со сверстниками и невысоким уровнем успеваемости.

В идеале, в однокомнатной квартире должно проживать не более двух человек. Чтобы психологический климат радовал обоих, необходимо прислушиваться к соседу, уважать желания и личное пространство друг друга. Такое отношение снизит возникновение конфликтов.

К тому же надо понимать, что иногда каждому хочется побыть наедине с собой. Поэтому советуем гулять, чтобы сожитель хоть на какое-то время смог расслабиться.

Люди, живущие в малогабаритных квартирах, могут страдать еще и физическими недугами