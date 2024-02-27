Химчистка не понадобится: как правильно постирать зимнюю куртку в домашних условиях

Поначалу стоит внимательно прочитать информацию, которую предоставляет производитель. Как правило, все полезные рекомендации указаны на бирке, прикрепленной к изделию. Там же написано, из какого материала сделана ваша куртка. Верх обычно изготавливается из синтетики, которая обеспечивает защиту от воздействия внешней среды.

Как постирать зимнюю куртку, чтобы не сбился синтепон

Главные правила:

Не рекомендуется использовать обычный порошок. Жидкие моющие средства более подходят для этой цели и защищают наполнитель от деформации.

Если на вашей куртке есть натуральный мех, его можно отстегнуть перед стиркой или аккуратно расчесать после нее, а также во время того, как вещь будет сохнуть.

Проверьте карманы. Если вдруг вы обнаружите в них дырки, их нужно зашить перед стиркой, чтобы предотвратить выпадение наполнителя.

Куртку рекомендуется застегнуть перед стиркой, а капюшон – отстегнуть, чтобы избежать деформации во время стирки.

Перед началом стирки пуховика рекомендуется вывернуть его наизнанку и поместить в стиральную машину. Для предотвращения скручивания пуха во время стирки можно добавить в барабан несколько специальных мячиков.

Моющее средство следует добавить в специальную ячейку стиральной машины, придерживаясь инструкции по количеству, и выбрать деликатный режим стирки с температурой не выше 30 градусов. Если возможно, рекомендуется использовать дополнительное полоскание, чтобы тщательно удалить остатки средства.

Отжим следует установить на уровне 400-600. Большие обороты могут способствовать выходу наполнителя из швов.