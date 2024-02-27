Названы вновь популярные тренды прошлых лет в интерьере жилья

По словам эксперта, глянец не пользовался спросом последние пять-семь лет, так как у него есть существенный минус: он отражает светильники. Однако дизайнеры интерьеров вновь все чаще добавляют его в проекты, правда, теперь лишь в качестве деталей, например, в фасадах кухни или в элементах мебели. Этот тренд актуален в умеренном количестве и при правильном использовании, объяснил Алексеев.

Уже долгое время самым популярным стилем является минимализм, продолжил собеседник „Ленты.ру“. Но сейчас он востребован в видоизмененной форме. Если раньше дизайнеры стремились скрыть все ручки на шкафах, особенно кухонных, то сейчас их делают заметными — удобными и красивыми, как это было в прошлом.

Минимализм всегда подразумевает много света, поэтому дизайн разрабатывался с размещением основного источника света и множеством подсветок, рассказал архитектор.

Сейчас же проявляется тяга к уюту, который создают настольные лампы, торшеры, цветные лампочки. Люди все по-прежнему хотят много света, но уже более атмосферного. Поэтому происходит переход от верхнего большого источника к интерьерным, локальным.