Полезные советы
28.02.2024, 07:07

Плесень исчезнет на глазах: простой способ почистить шторку для душа

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ФОТО: AlexandrBognat | Shutterstock

Одна из распространенных проблем в ванной – плесень на занавеске для душа. И это неудивительно, так как в этой комнате постоянно поддерживается высокий уровень влажности, тепло и и часто отсутствует хорошая вентиляция, пишет Telegraf.

Если вы заметили черные или зеленые пятна на шторке для душа, не спешите расстраиваться и выбрасывать ее. Вещь можно спасти. И для этого не придется покупать дорогие средства или прилагать много усилий. Запаситесь уксусом, который эффективно борется с плесенью в ванной, и еще двумя доступными продуктами.

Как удалить плесень на шторке для душа

Плесень на занавеске для душа исчезнет в кратчайшие сроки, если использовать для ее удаления всего три натуральных средства. Вам понадобится пищевая сода, уксус и соль. Всех ингредиентов нужно взять по 1/2 стакана.

  1. Сначала замочите занавеску на несколько часов в сильно соленой воде.

  2. Соедините соду с уксусом и хорошо перемешайте. Немедленно нанесите смесь на заплесневелый участок занавески.

  3. Спустя 30 минут тщательно смойте средство водой.

  4. Постирайте шторку в стиральной машине на самой короткой программе

Из барабана стиральной машины вы достанете занавеску, на которой и следа не будет от плесени.

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RusDelfi
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