Плесень исчезнет на глазах: простой способ почистить шторку для душа

Если вы заметили черные или зеленые пятна на шторке для душа, не спешите расстраиваться и выбрасывать ее. Вещь можно спасти. И для этого не придется покупать дорогие средства или прилагать много усилий. Запаситесь уксусом, который эффективно борется с плесенью в ванной, и еще двумя доступными продуктами.

Как удалить плесень на шторке для душа

Плесень на занавеске для душа исчезнет в кратчайшие сроки, если использовать для ее удаления всего три натуральных средства. Вам понадобится пищевая сода, уксус и соль. Всех ингредиентов нужно взять по 1/2 стакана.

Сначала замочите занавеску на несколько часов в сильно соленой воде. Соедините соду с уксусом и хорошо перемешайте. Немедленно нанесите смесь на заплесневелый участок занавески. Спустя 30 минут тщательно смойте средство водой. Постирайте шторку в стиральной машине на самой короткой программе

Из барабана стиральной машины вы достанете занавеску, на которой и следа не будет от плесени.