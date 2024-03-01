Встречаем весну: решения для хранения зимней одежды по цене до 10 евро
Пришло время с распростертыми объятиями встречать весну и ее длинные теплые дни. Естественно, с наступлением весны мы спешим снять зимнюю одежду и ботинки, поэтому настало время проветрить шкафы и подготовиться к новому сезону. Дизайнер интерьеров IKEA делится советами о том, как подготовить зимние вещи к хранению, чтобы с удовольствием вновь достать их осенью.
Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Педро Кастро, организовать хранение легко, если следовать двум простым принципам: подумать, когда вещи будут использоваться в следующий раз, и позаботиться о том, чтобы ими можно было пользоваться сразу. Тогда возвращение к ним станет радостным, а не хлопотным. Он делится несколькими хитростями для более удобного хранения вещей – многие из этих решений в IKEA теперь можно найти по новой, более низкой цене. Стремясь быть доступной для многих людей, в феврале IKEA снизила цены на более чем 1000 предметов для дома.
Правильно подготовьте одежду к хранению
“Нет смысла тратить время и силы на подготовку вещей к хранению и занимать ими место, если вы не будете носить их следующей зимой, как и не носили в этом сезоне. Пожертвуйте эти вещи, потому что к следующему сезону вы, возможно, снова о них забудете”, – говорит Кастро.
После этой ревизии дизайнер интерьеров предлагает убедиться в том, что вы убираете зимнюю одежду на хранение в лучшем ее состоянии – прежде чем это сделать, одежду нужно постирать или почистить. Хранение одежды с какими-либо запахами или пятнами, даже если они не заметны, только усугубит ситуацию. Мало того, моль и других вредителей больше привлекают пятна от еды и пота, чем сама ткань. Стоит также помнить, что не все вещи нуждаются в стирке, и некоторые достаточно просто проветрить на свежем воздухе. Проветривание постельного белья и текстиля тоже поможет их освежить.
Выбирайте правильные решения для хранения
“Идеальным решением для хранения одежды являются картонные коробки или текстильные чехлы, поскольку они хорошо пропускают воздух. Полезно разделить одежду так, чтобы брюки, рубашки и обувь хранились в отдельных контейнерах и их было легко найти”, – говорит Кастро и дает советы, как шаг за шагом организовать хранение разных видов одежды.
Перчатки можно разложить по небольшим закрывающимся пластиковым пакетам ISTAD (от 1.29 евро) и положить в коробку для хранения. С наступлением холодов вы легко сможете найти все необходимое.
После чистки зимних сапог и ботинок поместите в них колодки для обуви (SITTPINNE за 1.50 евро), чтобы они выглядели как новые, и поместите в коробку для обуви (FULLSMOCKAD за 4.99 евро). Чтобы сэкономить место, можно ставить их одну на другую.
Для вязаной одежды пригодятся удобные сумки для хранения STUK (от 6.99 евро), которые имеют нейтральный цвет и могут вписаться в любой интерьер, поддерживая его в порядке и чистоте.
Для пальто, зимней спортивной одежды или вещей, которые вы не хотите складывать, но они не помещаются в шкаф, решением может стать вешалка для одежды (MULIG за 9 евро). Постирайте или почистите вещи в химчистке, поместите их в чехлы для одежды (RENSHACKA за 0.80 евро) и добавьте отдушку в мешочке (KROPPSVARM за 1 евро) – так все ваши вещи будут защищены от пятен, пыли и влаги и будут приятно пахнуть.
Неиспользуемые места для хранения
Поскольку шкаф – это, скорее всего, одно из немногих мест для хранения у вас дома, дизайнер интерьеров советует обратить внимание на другие пространства. Если у вашей кровати нет ящиков для хранения, возможно, вы сможете хранить зимнюю одежду под кроватью. Используя коробки с крышками, вы получите дополнительное место для хранения дома. Выбирайте прозрачные пластиковые коробки (SAMLA от 1.99 евро), чтобы легко видеть, что находится внутри. На непрозрачные коробки наклейте этикетки – это сэкономит вам время на поиски нужных вещей.
IKEA снижает цены
Исходя из стремлениия IKEA улучшить повседневную жизнь для многих, с февраля 2024 года IKEA снизила цены на более чем 1000 товаров. IKEA снизила цены на большую часть своего ассортимента, а это в общей сложности сотни товаров в разных категориях – от хорошо известных и любимых товаров, таких как диваны, кресла и решения для хранения вещей, до небольших предметов мебели. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3.99 евро до 2.99. Цена мягкой игрушечной акулы BLÅHAJ упала с 24.99 евро до 19.99. Потолочный светильник NYMÅNE стоит 39.99 евро вместо 59.99 евро. Цена полки KALLAX упала с 79.99 евро до 69.99. Письменный стол MICKE вместо 99 евро стоит теперь 79 евро. Цена комода MALM – 79 евро вместо 89 евро.
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