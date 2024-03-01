Встречаем весну: решения для хранения зимней одежды по цене до 10 евро

Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Педро Кастро, организовать хранение легко, если следовать двум простым принципам: подумать, когда вещи будут использоваться в следующий раз, и позаботиться о том, чтобы ими можно было пользоваться сразу. Тогда возвращение к ним станет радостным, а не хлопотным. Он делится несколькими хитростями для более удобного хранения вещей – многие из этих решений в IKEA теперь можно найти по новой, более низкой цене. Стремясь быть доступной для многих людей, в феврале IKEA снизила цены на более чем 1000 предметов для дома.

Правильно подготовьте одежду к хранению

“Нет смысла тратить время и силы на подготовку вещей к хранению и занимать ими место, если вы не будете носить их следующей зимой, как и не носили в этом сезоне. Пожертвуйте эти вещи, потому что к следующему сезону вы, возможно, снова о них забудете”, – говорит Кастро.

После этой ревизии дизайнер интерьеров предлагает убедиться в том, что вы убираете зимнюю одежду на хранение в лучшем ее состоянии – прежде чем это сделать, одежду нужно постирать или почистить. Хранение одежды с какими-либо запахами или пятнами, даже если они не заметны, только усугубит ситуацию. Мало того, моль и других вредителей больше привлекают пятна от еды и пота, чем сама ткань. Стоит также помнить, что не все вещи нуждаются в стирке, и некоторые достаточно просто проветрить на свежем воздухе. Проветривание постельного белья и текстиля тоже поможет их освежить.

Выбирайте правильные решения для хранения

“Идеальным решением для хранения одежды являются картонные коробки или текстильные чехлы, поскольку они хорошо пропускают воздух. Полезно разделить одежду так, чтобы брюки, рубашки и обувь хранились в отдельных контейнерах и их было легко найти”, – говорит Кастро и дает советы, как шаг за шагом организовать хранение разных видов одежды.