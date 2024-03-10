Готовимся к весне: какие деревья нельзя сажать в саду и почему?

Сразу скажем, что при правильном подходе на участке можно собрать каждой твари по паре. Но некоторые „твари“ требуют особого внимания. Взять хотя бы березу. Поначалу она скромно занимает небольшую площадь и сильно зависит от наших поливов. Но лет через шесть-восемь начинает расти и вширь и ввысь и на небольших участках принесет немало проблем. Удалить 20-метровое дерево смогут только специально обученные люди.

Не менее опасны для сада барбарис и туя. Они служат источником такого опасного заболевания, как ржавчина. Ржавчина косит плодовые деревья, ягодники и овощные культуры. Сами же носители заразы от нее практически не страдают, лишь на листьях иногда появляются пятна спороношения гриба.

И это далеко не все козни по-соседски. Надо избегать следующих комбинаций:

Сосна кедровая сибирская, веймутова сосна и смородина

Так называемый ржавчинный рак ветвей и стволов сосны и листьев смородины вызывает один и тот же грибок. Сначала он появляется на сосне, затем споры разлетаются и процесс продолжается на листьях смородины. После зимовки листьев в почве грибок весной возвращается на сосну.

Осина и сосна

Сначала ржавчина появляется на сосне, потом переходит на осину. Оба дерева сильно угнетены и могут погибнуть.

Береза и лиственница

Гриб Melampsoridium betulae сначала живет на лиственнице, затем споры перелетают на березу, грибок с опавшей листвой попадает в почву, весной снова переселяется на лиственницу − и так по кругу, пока деревья не погибнут.

Черемуха и ель

Еловые шишки, зараженные грибком Thekopsora areolata, служат основой для прохождения первой фазы развития грибка, затем споры прилетают на листья черемухи, а весной опять возвращаются на ель.

Вот еще несколько примеров плохого соседства: