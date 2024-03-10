Готовимся к весне: какие деревья нельзя сажать в саду и почему?
Перед закладкой сада очень важно правильно его спланировать. Во-первых, от этого зависит продуктивность сада, удобство ухода за ним, во-вторых, зимостойкость насаждений. Но прежде чем сажать некоторые деревья, надо взвесить все за и против, так как они могут принести ненужные проблемы, пишет Delfi Dom&Sad со ссылкой на портал Хозяйство.
Сразу скажем, что при правильном подходе на участке можно собрать каждой твари по паре. Но некоторые „твари“ требуют особого внимания. Взять хотя бы березу. Поначалу она скромно занимает небольшую площадь и сильно зависит от наших поливов. Но лет через шесть-восемь начинает расти и вширь и ввысь и на небольших участках принесет немало проблем. Удалить 20-метровое дерево смогут только специально обученные люди.
Не менее опасны для сада барбарис и туя. Они служат источником такого опасного заболевания, как ржавчина. Ржавчина косит плодовые деревья, ягодники и овощные культуры. Сами же носители заразы от нее практически не страдают, лишь на листьях иногда появляются пятна спороношения гриба.
И это далеко не все козни по-соседски. Надо избегать следующих комбинаций:
Сосна кедровая сибирская, веймутова сосна и смородина
Так называемый ржавчинный рак ветвей и стволов сосны и листьев смородины вызывает один и тот же грибок. Сначала он появляется на сосне, затем споры разлетаются и процесс продолжается на листьях смородины. После зимовки листьев в почве грибок весной возвращается на сосну.
Осина и сосна
Сначала ржавчина появляется на сосне, потом переходит на осину. Оба дерева сильно угнетены и могут погибнуть.
Береза и лиственница
Гриб Melampsoridium betulae сначала живет на лиственнице, затем споры перелетают на березу, грибок с опавшей листвой попадает в почву, весной снова переселяется на лиственницу − и так по кругу, пока деревья не погибнут.
Черемуха и ель
Еловые шишки, зараженные грибком Thekopsora areolata, служат основой для прохождения первой фазы развития грибка, затем споры прилетают на листья черемухи, а весной опять возвращаются на ель.
Вот еще несколько примеров плохого соседства:
дуб – бук;
сосна обыкновенная – дуб монгольский;
липа – вяз (мелколистный);
можжевельник – боярышник, груша, рябина, яблоня;
лиственница – ива, пихта.
яблоня и можжевельник обыкновенный;
яблоня и малина;
груша и барбарис;
груша и бук;
вишня и смородина черная;
вишня и малина;
барбарис и можжевельник;
слива и груша;
черешня и яблоня;
персик и груша, яблоня.