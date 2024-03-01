Назван неожиданный способ очистить диван от пятен без разводов

Специалисты предупредили, что разводы на мягкой мебели могут остаться даже после использования дорогостоящего средства для чистки. Чтобы этого избежать, они предложили залить три столовые ложки и такое же количество жидкого мыла кипятком и хорошо перемешать, после чего дать смеси остыть и затем нанести на пятно и почистить как обычно.