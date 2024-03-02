Замиокулькас будет трудно спасти: что нельзя делать при выращивании этого цветка

Какие условия нужны замиокулькасу

Как поливать замиокулькакс

Неправильный полив — едва ли не самое худшее, что может произойти с замиокулькасом. Если на цветке появились желтые листья, значит его почва сильно влажная.

Замиокулькас лучше переносит засуху, чем избыток воды. Растение хранит свои запасы в листьях и корнях. Поэтому он может выдерживать без воды даже несколько недель. Но избыток влаги может его убить. Переувлажненный замиокулькас загнивает от корней, а затем теряет листья. Поливать лучше всего, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Для полива используйте отстоянную воду комнатной температуры. Также растение любит, когда его обрызгивают мягкой водой.