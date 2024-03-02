Наш сад
02.03.2024, 16:15

Замиокулькас будет трудно спасти: что нельзя делать при выращивании этого цветка

 
ФОТО: Elena Shashkina | Shutterstock

Замиокулькас не относится к комнатным растениям, которым нужны специфические условия для хорошего роста. Обычно для этого цветка достаточно выбрать правильное место. Как и остальные растения, замиокулькас нужно периодически подкармливать. Но самое главное — для замиокулькаса нужен правильный полив, пишет Telegraf со ссылкой на Se.

Какие условия нужны замиокулькасу

  • Замиокулькас лучше развивается вдали от прямых солнечных лучей.

  • Идеальная температура для этого растения – ​​13-26 градусов Цельсия.

  • Замикулькас не любит сухой воздух, поэтому лучше ставить его подальше от радиатора и других источников тепла.

  • Цветок лучше растет в кислой почве и в керамическом горшке.

Как поливать замиокулькакс

Неправильный полив — едва ли не самое худшее, что может произойти с замиокулькасом. Если на цветке появились желтые листья, значит его почва сильно влажная.

Для спасения растения срежьте желтые стебли и пересадите цветок в новый сухой субстрат. Поливайте небольшим количеством воды один раз в неделю.

Замиокулькас лучше переносит засуху, чем избыток воды. Растение хранит свои запасы в листьях и корнях. Поэтому он может выдерживать без воды даже несколько недель. Но избыток влаги может его убить. Переувлажненный замиокулькас загнивает от корней, а затем теряет листья. Поливать лучше всего, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Для полива используйте отстоянную воду комнатной температуры. Также растение любит, когда его обрызгивают мягкой водой.

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