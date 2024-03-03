03.03.2024, 08:07
НА ЗАМЕТКУ | Какие жидкости нельзя сливать в раковину
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Многие бытовые жидкости представляют опасность для системы водоотведения, если их сливать в раковину, пишет „Рамблер“.
К сожалению, не все знают, что нельзя сливать в канализацию такие вещества, как масла, краски, растворители. Они могут нанести серьезный ущерб трубам и даже вывести всю систему водоотведения из строя.
Куда же сливать использованное масло, если нельзя выливать его в канализацию?
После готовки лучше сливать масло в отдельную емкость или пластиковую бутылку и утилизировать в мусор.
Опасность представляет даже кипяток, который некоторые привыкли сливать в раковину. Горячая вода может расплавить пластиковые трубы и соединительные детали, особенно в местах стыков. Это также чревато протечками и авариями.