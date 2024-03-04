Интернет-магазин эксклюзивных обоев внесли в черный список TTJA

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) внес интернет-магазин эксклюзивных обоев Tapeter в черный список в связи с многочисленными жалобами покупателей.

За последние годы в TTJA поступило около 30 жалоб на Tapeter OÜ, причем не только из Эстонии, но и многих других стран ЕС.

Поскольку торговое предприятие не выполнило решений комиссии по потребительским спорам, оно было внесено в список предприятий, не выполняющих решения комиссии (т.н. черный список).

В департаменте отметили, что Tapeter продает через одноименный сайт эксклюзивные и сравнительно дорогие обои. Жалобы потребителей связаны с нарушением обещанных сроков доставки, неполным выполнением заказа и невозвратом уплаченной за товар суммы в случае отступления покупателя от договора.

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