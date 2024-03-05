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05.03.2024, 07:07

ВИДЕО | Гуру уборки назвала дешевый способ почистить матрас от пятен

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Гуру уборки Вики Коллинз назвала способ, позволяющий отчистить матрас от въевшихся пятен, например, от молока, автозагара или пота. На ее ролик обратило внимание издание Mirror, пишет „Рамблер“.

По словам Коллинз, ее маленькая дочь пролила на матрас молоко, и после сушки на ткани осталось большое пятно. Избавиться от разводов ей помог дешевый способ: для очистки она использовала смесь из уксуса, соды и жидкого мыла.

Женщина не привела точного рецепта смеси, вместо этого порекомендовала смешивать ингредиенты так, чтобы они образовали легко намазываемую пасту, которую можно тряпкой распределить по пятну.

„Содовая смесь засохнет, вы пропылесосите матрас, и та-дам!“ — заявила она.

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RusDelfi
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