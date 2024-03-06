ВИДЕО | Лайфхак, который облегчит стирку постельного белья

Однако существует простой лайфхак, способный избавить от этой проблемы и сделать стирку более комфортной. Перед загрузкой пододеяльника в стиральную машину следует сложить его открытый конец гармошкой и завязать резинкой или узелком. Таким образом вход внутрь пододеяльника будет надежно закрыт, не позволяя другим вещам проникнуть туда в процессе стирки.

Благодаря этому нехитрому трюку можно сэкономить время и силы, а также сохранить постельное белье в лучшем состоянии, защитив от излишнего трения и потенциальных повреждений. Кроме того, отпадет необходимость в утомительном извлечении застрявших предметов из пододеяльника после завершения стирки.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @Onaznaett.