10 простых идей для уюта в доме — они кардинально изменят ваш интерьер
Даже идеальный ремонт может не вызывать ощущения уюта дома. Возможно, дело в том, что не хватило всего нескольких деталей. Wday.ru собрал 10 идей, которые помогут сделать обстановку по-настоящему домашней и комфортной.
Отрегулируйте свет
Чтобы в комнате было уютно, нужно как минимум 2 источника света. Например, потолочная люстра и напольный торшер. Хорошо, если к ним присоединится еще и настольная лампа и подсвечник для особых случаев. Так вы сможете сами регулировать уровень освещения в комнате. Если продумать еще и „температуру“ света лампочек, ощущение уюта гарантировано.
Повесьте шторы
Шторы — это тоже вопрос освещения пространства. Однако их дополнительная важная функция — создавать уют. Гардины на ленте, полупрозрачный тюль, шторы-блэкаут, декоративные — с ними любая комната мгновенно становится уютнее, особенно, если продумать подходящие цвета, которые будут вам по душе.
Украсьте стены
Белые или однотонные стены — это, безусловно, стильно и популярно в современных квартирах. Однако от „голых“ стен часто возникает ощущение, что вы оказались в офисе или магазине. Расставьте акценты: повесьте на стены пару картин или коллаж из фотографий — это позволит не только сделать пространство уютнее, но и зонировать его.
Купите несколько ковров
Зонировать пространство помогают и ковры. Разделите комнату или всю квартиру на несколько условных пространств — здесь вы читаете, здесь вы обедаете, здесь вы предпочитаете разговаривать по телефону, а здесь — работать. В местах, где вы „обитаете“ без других, можно положить небольшие ковры с орнаментом на пол — так вы визуально обозначите „свою“ территорию. Там же, где собирается сразу много людей, ковер может быть большим.
Сервируйте стол
Даже если вы не ждете гостей, живете на съемной квартире, не едите дома — сделайте стол красивым. Для этого не нужно ничего сложного: ваза для цветов, пара красивых чашек с блюдцами, тарелка с фруктами, салфетки, простая дорожка или скатерть на стол. То же самое можно поставить на деревянный поднос. Чувство уюта возникает там, где мы думаем о мелочах— в том числе, о возможном чаепитии с книгой или в компании.
Помните о текстиле
Согласитесь, когда на диване лежит пара интересных подушек и небрежно „брошен“ плед, у нас невольно возникает ощущение, что здесь можно расслабиться и чувствовать себя в безопасности. А не это ли — одна из базовых вещей, которые дает нам уют? Квадратные или круглые диванные подушки, теплый или легкий плед, подушки на стулья, придверный коврик — все это позволит чаще думать об отдыхе и о себе.
Добавьте акцентов
Приятные мелочи часто приковывают взгляд. Нет, перегружать пространство «пылесборниками» не стоит — лучше подобрать стильные и функциональные вещицы, которые создадут ощущение, что образ дома продуман до мелочей. Все как с одеждой, которую мы дополняем аксессуарами. Настольные или настенные часы, зеркало, ваза для цветов, подсвечник, который можно использовать для украшений, фоторамка — все это очень органично дополнит «внешность» вашего дома. Главное — не перестараться.
Пересмотрите мебель
Иногда вопрос уюта решается кардинально — заменой мебели или ее частичным обновлением. Особенно актуально периодически присматриваться к диванам, креслам, пуфам, кроватям. Замените старое скрипучее кресло на новое, неудобный диван на более мягкий, бессмысленный пуф на функциональную козетку или скамейку. Добавить нужное настроение помогает и деревянная мебель.
Подберите аромат
Подумайте, с чем у вас ассоциируется уют, и подберите ароматические аксессуары для вашего интерьера. Свечи с ароматом ягод или цветов, пряной тыквы или свежей травы, ароматические саше для шкафа или палочки, натуральные ароматизаторы для наполнения ваз — благодаря любимым ароматам вы сразу же будете чувствовать, что оказались дома.
Наведите порядок
Самый простой, но самый, как чаще всего оказывается, неочевидный совет. В комнате, где все лежит как попало, говорить об уюте не приходится. Это не значит, что вам нужно срочно приучать себя к ежедневной уборке — просто сделайте пространство удобнее. Поставьте корзину, в которую можно бросать пледы и подушки, поставьте напольную вешалку, чтобы не тратить время на поход до шкафа, купите короба для игрушек или вещей, которые всегда на виду, повесьте интересные крючки, используйте органайзеры для канцелярских товаров.
Не нужно стараться подстроиться под пространство. Если вы хотите сделать дом уютнее, подстраивайте пространство под себя.