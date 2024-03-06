10 простых идей для уюта в доме — они кардинально изменят ваш интерьер

Отрегулируйте свет

Чтобы в комнате было уютно, нужно как минимум 2 источника света. Например, потолочная люстра и напольный торшер. Хорошо, если к ним присоединится еще и настольная лампа и подсвечник для особых случаев. Так вы сможете сами регулировать уровень освещения в комнате. Если продумать еще и „температуру“ света лампочек, ощущение уюта гарантировано.

Повесьте шторы

Шторы — это тоже вопрос освещения пространства. Однако их дополнительная важная функция — создавать уют. Гардины на ленте, полупрозрачный тюль, шторы-блэкаут, декоративные — с ними любая комната мгновенно становится уютнее, особенно, если продумать подходящие цвета, которые будут вам по душе.

Украсьте стены

Белые или однотонные стены — это, безусловно, стильно и популярно в современных квартирах. Однако от „голых“ стен часто возникает ощущение, что вы оказались в офисе или магазине. Расставьте акценты: повесьте на стены пару картин или коллаж из фотографий — это позволит не только сделать пространство уютнее, но и зонировать его.

Купите несколько ковров

Зонировать пространство помогают и ковры. Разделите комнату или всю квартиру на несколько условных пространств — здесь вы читаете, здесь вы обедаете, здесь вы предпочитаете разговаривать по телефону, а здесь — работать. В местах, где вы „обитаете“ без других, можно положить небольшие ковры с орнаментом на пол — так вы визуально обозначите „свою“ территорию. Там же, где собирается сразу много людей, ковер может быть большим.

Сервируйте стол

Даже если вы не ждете гостей, живете на съемной квартире, не едите дома — сделайте стол красивым. Для этого не нужно ничего сложного: ваза для цветов, пара красивых чашек с блюдцами, тарелка с фруктами, салфетки, простая дорожка или скатерть на стол. То же самое можно поставить на деревянный поднос. Чувство уюта возникает там, где мы думаем о мелочах— в том числе, о возможном чаепитии с книгой или в компании.

Помните о текстиле