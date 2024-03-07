Тюль снова станет белым: копеечное средство поможет в этом

Как отбелить тюль

Для того чтобы отбелить тюль, необходимо в первую очередь подготовить объемный таз. После этого смешать несколько ложек обычного или отбеливающего порошки с таким же количеством соли, и высыпать в емкость, наполненную водой.

Далее нужно взять 250 мл воды и влить 10 капель обычной зеленки, перемешать и через пять минут повторить процедуру. Вылить это средство в таз з порошком и солью, перемешать.

Замочить в этой воде тюль на четыре часа или на ночь. После этого достать занавески и постирать, как обычно. После таких манипуляций тюль будет выглядеть как новенький.