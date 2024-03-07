Тюль снова станет белым: копеечное средство поможет в этом
Наконец-то пришла весна и для многих хозяек это означает, что наступило время стирать тюль. После стирки можно воспользоваться некоторыми лайфхаками, чтобы деликатная ткань не пожелтела, пишет Telegtaf со ссылкой на "Белновости“.
Как отбелить тюль
Для того чтобы отбелить тюль, необходимо в первую очередь подготовить объемный таз. После этого смешать несколько ложек обычного или отбеливающего порошки с таким же количеством соли, и высыпать в емкость, наполненную водой.
Далее нужно взять 250 мл воды и влить 10 капель обычной зеленки, перемешать и через пять минут повторить процедуру. Вылить это средство в таз з порошком и солью, перемешать.
Замочить в этой воде тюль на четыре часа или на ночь. После этого достать занавески и постирать, как обычно. После таких манипуляций тюль будет выглядеть как новенький.