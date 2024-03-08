Цветы не завянут через два дня: добавьте в вазу секретный ингредиент

Как продлить свежесть цветов в вазе

Позаботьтесь о том, чтобы емкость, в которой вы храните цветы, была действительно чистой. Даже самые маленькие остатки грязи могут оказать огромное влияние на качество воды и привести к более быстрому старению чувствительных растений.

Правильно подрежьте цветы. Растения с твердыми стеблями (розы, лилии и др.) срезают только под углом. Цветы с мягкими стеблями (тюльпаны или герберы) следует срезать прямо.

Прежде чем поставить цветы в воду, следует удалить со стеблей листья, которые впоследствии окажутся под водой. Это позволяет дольше сохранять воду свежей – ведь листья под водой быстро начинают гнить.

Чтобы срезанные цветы стояли дольше, налейте в вазу половину чайной ложки жидкости для полоскания рта, советует ТОР. Это средство будет эффективно бороться с бактериями, вызывающими гниль. Этот метод в сочетании с заменой воды каждые несколько дней может продлить жизнь цветам.