Цветы не завянут через два дня: добавьте в вазу секретный ингредиент
Цветы в вазе – уникальное украшение интерьера. Они добавляют очарования, цвета и наполняют дом прекрасным ароматом. Но в отличие от цветущих комнатных растений в вазонах цветы в вазе недолговечны. Буквально через несколько дней они вянут, и их приходится выбрасывать. Однако есть способ продлить им жизнь, пишет Telegraf.
Как продлить свежесть цветов в вазе
Позаботьтесь о том, чтобы емкость, в которой вы храните цветы, была действительно чистой. Даже самые маленькие остатки грязи могут оказать огромное влияние на качество воды и привести к более быстрому старению чувствительных растений.
Правильно подрежьте цветы. Растения с твердыми стеблями (розы, лилии и др.) срезают только под углом. Цветы с мягкими стеблями (тюльпаны или герберы) следует срезать прямо.
Прежде чем поставить цветы в воду, следует удалить со стеблей листья, которые впоследствии окажутся под водой. Это позволяет дольше сохранять воду свежей – ведь листья под водой быстро начинают гнить.
Чтобы срезанные цветы стояли дольше, налейте в вазу половину чайной ложки жидкости для полоскания рта, советует ТОР. Это средство будет эффективно бороться с бактериями, вызывающими гниль. Этот метод в сочетании с заменой воды каждые несколько дней может продлить жизнь цветам.