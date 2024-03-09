Посадите эти цветы в марте: у вас будет самый красивый балкон
С наступлением весны и увеличением светового дня некоторые домовладельцы задумываются над тем, чтобы украсить свой балкон цветами. Но не все растения могут переносить холодные ночные температуры, которые часто преобладают весной. Поэтому в марте можно высаживать ограниченный ассортимент цветов. Также не лишним будет навести порядок на балконе и убрать опасные вещи, пишет Telegraf.
Какие цветы высаживать на балконе весной
Начиная с марта, выращивать на открытом воздухе в цветочных ящиках и горшках, можно луковичные растения, пишет Merkur. К таким относятся:
нарциссы;
тюльпаны;
крокусы;
гиацинты;
анютины глазки.
Морозостойкие летние цветы также можно высаживать в цветочные ящики примерно в конце марта или начале апреля. К ним относятся цикламен, хризантемы и люпины.
При этом многолетние растения, такие как герань, не рекомендуется выносить на улицу слишком рано, поскольку они плохо переносят холод. Перезимовавшие цветы можно вынуть из зимнего помещения в марте, при необходимости пересадить и постепенно закаливать, вынося на солнце на непродолжительное время.