Посадите эти цветы в марте: у вас будет самый красивый балкон

С наступлением весны и увеличением светового дня некоторые домовладельцы задумываются над тем, чтобы украсить свой балкон цветами. Но не все растения могут переносить холодные ночные температуры, которые часто преобладают весной. Поэтому в марте можно высаживать ограниченный ассортимент цветов. Также не лишним будет навести порядок на балконе и убрать опасные вещи, пишет Telegraf.