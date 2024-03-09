09.03.2024, 14:17
Генеральный директор Levi’s рассказал о том, как на самом деле нужно стирать джинсы. Вы тоже так делаете?(1)
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Для большинства предметов одежды очевидно, что их следует стирать после нескольких носок. Но джинсы обычно вызывают намного больше разногласий. Некоторые даже утверждают, что их нельзя стирать вообще, пишет Delfi Dom&Sad.
И отчасти в этом виноват генеральный директор компании Levi Strauss Чарльз Берг. Хотя он и не хотел, чтобы это стало главным выводом из его выступления на одном из мероприятий в 2014 году. „Я никогда не говорил, что не надо стирать джинсы“, – пояснил он в беседе с Кристин Тан из CNBC в рамках передачи Managing Asia, вышедшей в эфир в прошлом месяце.