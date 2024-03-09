Полезные советы
09.03.2024, 14:17

Генеральный директор Levi’s рассказал о том, как на самом деле нужно стирать джинсы. Вы тоже так делаете?

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Наталья Хлапковская
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Wachiwit | Shutterstock

Для большинства предметов одежды очевидно, что их следует стирать после нескольких носок. Но джинсы обычно вызывают намного больше разногласий. Некоторые даже утверждают, что их нельзя стирать вообще, пишет Delfi Dom&Sad.

И отчасти в этом виноват генеральный директор компании Levi Strauss Чарльз Берг. Хотя он и не хотел, чтобы это стало главным выводом из его выступления на одном из мероприятий в 2014 году. „Я никогда не говорил, что не надо стирать джинсы“, – пояснил он в беседе с Кристин Тан из CNBC в рамках передачи Managing Asia, вышедшей в эфир в прошлом месяце.

Впрочем, Берг до сих пор не использует стиральную машинку для стирки джинсов: „Настоящие поклонники джинсов, люди, которые действительно любят свою джинсовую одежду, скажут вам, что никогда не следует класть джинсы в стиральную машину. Поэтому я так и поступаю“.

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