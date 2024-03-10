Окуните цветы в кипяток: как спасти увядающий букет роз

Розы даже без применения дополнительных средств достаточно долго могут радовать глаз. Но если вы заметили, что цветок начал увядать, не расстраивайтесь. Есть способ значительно продлить жизнь букета. К примеру, можно добавить в вазу жидкость для полоскания рта, либо использовать кипяток.

Как предотвратить увядание роз в вазе

Прежде чем погрузить цветы в воду, стоит проделать несколько хитростей, которые сделают розы более прочными. Начните с удаления листьев с нижней части стеблей и обрезки побегов под углом. Таким образом у цветов увеличится поверхность для поглощения воды, а листья не будут способствовать размножению бактерий в вазе.

Чтобы букет долго стоял в вазе, добавьте в воду один из этих ингредиентов:

сахар;

яблочный уксус;

аптечный этиловый спирт;

активированный уголь (можно белый).

Как оживить розы

Когда розам исполнится несколько дней, они могут начать опадать, но одна хитрость поможет вернуть красоту и свежесть. Начните с удаления засохших листьев и лепестков. Затем срежьте стебли под углом 45 градусов и опустите их на несколько секунд в кипящую воду. Последний шаг – поместите розы в вазу с теплой водой.

Второй способ реанимировать розы — поместить цветы на ночь в ванну с холодной водой. Такая ванна позволит им „напиться“ досыта, благодаря чему розы вернут себе прежний вид.