TTJA внес проблемного продавца мебели в черный список. Владелец компании обещает вернуть деньги

В начале марта разочарованный клиент OÜ Tellimekoos обратился к изданию Ärileht.

„Сделал заказ в этом магазине по рекомендации, но товара не получил. На электронные письма и звонки никто не отвечает“, – рассказал он.

Клиент также недоволен и Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) – проблемы у предприятия уже давно, но сайт компании до сих пор не закрыли.

На данный момент в регистре TTJA имеется 8 решений по OÜ Tellimekoos, последнее из которых было принято 4 марта. Как правило, компания вовсе не отвечала на запросы департамента, в связи с чем все решения были приняты в пользу потребителя. TTJA добавил компанию в черный список 24 января этого года.