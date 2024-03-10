Дизайн и интерьер
10.03.2024, 21:48

TTJA внес проблемного продавца мебели в черный список. Владелец компании обещает вернуть деньги

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Осенью член правления OÜ Tellimekoos Юхан Куускемаа пообещал, что все клиенты получат свои заказы. Спустя три месяца ситуация все та же: заказы не выполнены, а клиенты недовольны, пишет dv.ee.

В начале марта разочарованный клиент OÜ Tellimekoos обратился к изданию Ärileht.

„Сделал заказ в этом магазине по рекомендации, но товара не получил. На электронные письма и звонки никто не отвечает“, – рассказал он.

Клиент также недоволен и Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) – проблемы у предприятия уже давно, но сайт компании до сих пор не закрыли.

На данный момент в регистре TTJA имеется 8 решений по OÜ Tellimekoos, последнее из которых было принято 4 марта. Как правило, компания вовсе не отвечала на запросы департамента, в связи с чем все решения были приняты в пользу потребителя. TTJA добавил компанию в черный список 24 января этого года.

Читайте подробнее на dv.ee.

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