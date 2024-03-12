Для чего нужно маленькое отверстие в навесном замке: мало кто знает про его функцию

Как и петелька на тележке в супермаркете, дырка в навесном замке сделана не просто так, а выполняет важную функцию.

Какая функция маленького отверстия под замком

Навесные замки в первую очередь предназначены для использования на открытом воздухе. Поэтому конструкторы придумали делать в них небольшое отверстие для стекания дождевой воды. Это предотвращает ржавчину изнутри пружины, которая поднимает дужку замка.

Кроме того, отверстие предназначено для того, чтобы запирающий механизм навесного замка не очень быстро замерзал на морозе зимой.

Также маленькое отверстие облегчает смазку замка в тех случаях, когда ключ поворачивается с трудом или дужка открывается только с усилием.

Как смазать замок маслом

Нанесите несколько капель технического масла на тряпку и смажьте паз для ключа. Капните каплю масла в маленькое отверстие. Встряхните замок и постучите им по твердой поверхности, чтобы масло распределилось внутри. Вставьте ключ в замок. Откройте и закройте его несколько раз, чтобы масло распределилось еще лучше. Удалите излишки масла с замка чистой тряпкой и дайте замку высохнуть не менее четырех часов.