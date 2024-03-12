Антипригарное покрытие на посуде может быть опасно для здоровья, так как микрочастицы попадают в организм через царапины и сколы, рассказал в беседе с „Газетой.Ru“ доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. По его словам, эти вещества могут накапливаться в органах и тканях человека, пишет „Рамблер“.