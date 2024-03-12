Антипригарное покрытие на посуде может быть опасно для здоровья
Антипригарное покрытие на посуде может быть опасно для здоровья, так как микрочастицы попадают в организм через царапины и сколы, рассказал в беседе с „Газетой.Ru“ доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. По его словам, эти вещества могут накапливаться в органах и тканях человека, пишет „Рамблер“.
Специалист пояснил, что антипригарное покрытие со временем изнашивается и царапается и его нерастворимые микрочастицы способны нанести вред здоровью.
Например, в тефлоновых сковородах может содержаться перфтороктановая кислота — устойчивое соединение, которое способно накапливаться в организме и практически не разлагается в окружающей среде, — подчеркнул эксперт.
Он призвал выбирать посуду с более безопасным антипригарным покрытием для минимизации рисков. Это могут быть сковороды на основе керамики или титана. Однако даже такую утварь нужно немедленно заменить при появлении трещин, царапин и сколов.