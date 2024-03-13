Так делают многие француженки: зачем класть монетку в горшок с растением

Чтобы „зеленые друзья“ как можно дольше радовали глаз и приносили пользу, рекомендуется при пересадке положить в горшок медную монету.

Зачем класть монету в горшок с растениями

Стоит отметить, что речь идет именно о медной монете. Все дело в том, что медь действует как фунгицид, предотвращающий грибковые заболевания растений. Кроме того, медные монеты могут отпугивать муравьев, которые могут нанести серьезный вред растениям.

Таким образом, использование медных монет как средства защиты растений представляет собой экологически чистый и эффективный подход к поддержанию здоровья и красоты растений.