Это очень просто: как освежить пальто, чтобы его не стирать

Прежде всего разместите пальто на вешалке и пройдитесь по одежде липким валиком, чтобы убрать ворсинки и пыль, пишет theLime. Также можно использовать мягкую щетку или пылесос на средней мощности.

Чем вывести устаревшие пятна

Возьмите немного пятновыводителя и разведите его с водой. После этого окуните туда щетку и очистите проблемные места. Чаще всего – это воротник, рукава, карманы, можно даже оставить раствор на несколько минут. Затем уберите остатки средства водой. Этот способ подойдет для чистки пальто из шерсти, кашемира и твида.

Простыми средствами, которые помогут справиться с пятнами, являются жидкое мыло и нашатырный спирт. Добавляем по одной столовой ложке этих веществ и разбавляем со 100 грамами воды. Наносим раствор на пятна и оставляем. После этого протираем все влажной тряпкой.

Как удалить пятна на кашемировом пальто

Избавиться от жирных пятен можно с помощью талька. Им нужно посыпать пятно и подождать немного. Тогда убираем тальк щеткой.

Попытайтесь почистить кашемир, соединив 1 ложку соли и 4 ложки аммиака. Добавьте немного воды и начинайте чистить грязь. Процедуру можно повторять.

Как удалить пятна на черном пальто

Как ни странно, это можно сделать с помощью чая. Понадобится натуральный, без добавок и ароматизаторов. Погрузите туда ватный диск и отчистите пятна.

Нестандартный способ, о котором вы не слышали, это чистка пальто с помощью хлеба. Надо сделать шарик из черного хлеба и пройтись им по грязным местам. Вся грязь и пыль накопятся на этом шарике.