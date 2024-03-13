Сейчас это покажется дикостью: 10 странных особенностей квартир в СССР(3)
В эпоху вечной экономии и постоянного дефицита жилье было соответствующим. И если тогда это было нормой, то на сегодня — такое просто неприемлемо, пишет wday.ru.
Цветовая палитра подъезда
В послевоенных многоэтажных домах осуществлялась двухцветная покраска подъездов: верхняя часть была побелена, основными цветами нижней части были синий или зеленый. Существует несколько причин такого выбора.
Первая объясняется экономией краски. Только зеленая и синяя краски производилась в стране с избытком. Первой окрашивали военную технику, а второй — сельскохозяйственное оборудование и грузовые автомобили.
Еще одной причиной является практичность. Дома строились в ускоренном темпе, зеленый и синий — яркие и насыщенные цвета, поэтому лучше остальных скрывают строительные дефекты.
Другая важная причина — это пожарная безопасность. В случае возникновения пожара, контрастная полоса помогала жителям сориентироваться и выбраться из задымленного подъезда.
Входные двери открывались внутрь
В СССР существовали определенные нормы строительства, которые были обязательны к исполнению. Одно из правил гласило, что все входные двери жилых домов должны открываться внутрь.
В первую очередь такой выбор объясняется небольшими габаритами лестничных клеток, в частности во времена первых хрущевок. Только в брежневских постройках лестничные площадки стали намного просторней, но традиция становления дверей сохранилась.
Другим объяснением может служить норма пожарной безопасности, именно такое расположение дверей позволяло жителям быстро и безопасно покинуть здание.
Окно между туалетом и ванной
Одним из самых интересных атрибутов советской архитектуры было окно, которое соединяло ванную и кухню. Иногда их было два, в случае, если санузел был раздельным.
У этих окон было несколько предназначений. В первую очередь, это средство безопасности. Помещения были достаточно малы, двери открывались внутрь, и если замок заклинило, то попасть в помещение довольно сложно. Единственный вариант это окно, которое необходимо было разбить.
Именно такое применение описал Михаил Булгаков в «Собачьем сердце»: спасти Шарикова, который был в ванной, удалось только через окно со стороны кухни.
Окно служило как дополнительный источник освещения. Это объясняется тем, что в домах часто возникали перебои с электричеством. Проем позволял пользоваться помещением без постороннего освещения.
Еще одно обстоятельство появления окна между кухней и ванной — обеззараживание помещения. Архитекторы старались избавить ванную комнату от появления бактерий во времена туберкулеза. Окно давало доступ к ультрафиолету, который уничтожает палочку Коха.
Особенность ступеней
Ступени в домах окрашивались только по краям. Такой способ окрашивания лестниц был разработан для удобства уборки в подъездах. По краям ступеней неизбежно собирается много грязи. Благодаря глянцевому эффекту краски, чистка лестницы была упрощена.
„Хрущевский холодильник“
Под окном кухни в советских постройках имелся встроенный шкаф, который в первую очередь напоминал чулан для хранения продуктов. Для обеспечения нормальной работы газовой плиты в ранних вариантах построек в этом шкафу предусматривалась наружное открытое отверстие, которое выполняло роль вентиляции.
Зимой шкаф использовался, как небольшой холодильник. Однако у этого элемента интерьера был минус — он способствовал снижению температуры на кухне. Похожее встречалось в более ранней архитектуре во времена Сталина.
Кладовка
Для хранения вещей в советских постройках предусматривались кладовые помещения. В более поздних постройках размер кладовок был значительно уменьшен, вместо отдельных комнат, они перешли во встроенные шкафы. В связи с распространением мебели в проектах брежневских домов от кладовок постепенно отказались.
Нормированное количество этажей
Количество этажей в многоквартирных домах руководствовалось в первую очередь экономией и требованиями безопасности. Зачастую дома предполагали наличие пяти. Строения сразу же получили название „хрущевки“, позднее они стали именоваться „хрущобы“, выражая низкий уровень качества.
Мини-кухни
Одной из главных задач послевоенного десятилетия стало восстановление пострадавших и быстрое строительство новых домов для жизни. Это был переход от сталинской архитектуры к хрущевским панелькам. Такой метод делал возможным вариант снижения себестоимости и ускорения заселения жителей.
Размеры помещений были минимальными, так для однокомнатной квартиры норма жилой площади составляла 16 квадратных метров. Кухня не являлась основополагающей комнатой в квартире.
В СССР были планы перевести всех граждан на общепит. Сотрудники предприятий завтракали дома, а обедали в столовых или кафетериях. Индустрия общего питания была хорошо развита.
Отсутствие балконов на первом этаже
Большинство домов периода Хрущева не оснащались балконами на первом этаже. Строения такого рода было низким с небольшим пространством от асфальта. Таким образом балкон просто бы находился на земле. Кроме того, люди проживающие на первых этажах имели близкий доступ к улице, поэтому и не нуждались в таком пространстве.
Другая причина отсутствия балконов на первых этажах — пожарная безопасность. Это позволяло намного быстрее покинуть помещение в случаях непредвиденной ситуации.
Советский паркет
Паркет применяли в обычных квартирах, которые были предназначены для проживания рядовых граждан. Широко паркет использовался при строительстве сталинских домов и первых „хрущевок“, вплоть до 1980-х годов. Производство этих материалов было в достаточном объеме.
Изначально паркет размещали „елочкой“, данный вариант укладки был популярен еще в дореволюционной России. Однако это было слишком затратно, на него уходило больше времени и сырья, поэтому стали формировать паркет квадратами. Для удешевления и облегчения отделки пользовались модульным вариантом, который по тем временам был также совсем не плох.