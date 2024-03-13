Сейчас это покажется дикостью: 10 странных особенностей квартир в СССР

Цветовая палитра подъезда

В послевоенных многоэтажных домах осуществлялась двухцветная покраска подъездов: верхняя часть была побелена, основными цветами нижней части были синий или зеленый. Существует несколько причин такого выбора.

Первая объясняется экономией краски. Только зеленая и синяя краски производилась в стране с избытком. Первой окрашивали военную технику, а второй — сельскохозяйственное оборудование и грузовые автомобили. Еще одной причиной является практичность. Дома строились в ускоренном темпе, зеленый и синий — яркие и насыщенные цвета, поэтому лучше остальных скрывают строительные дефекты. Другая важная причина — это пожарная безопасность. В случае возникновения пожара, контрастная полоса помогала жителям сориентироваться и выбраться из задымленного подъезда.

Входные двери открывались внутрь

В СССР существовали определенные нормы строительства, которые были обязательны к исполнению. Одно из правил гласило, что все входные двери жилых домов должны открываться внутрь.

В первую очередь такой выбор объясняется небольшими габаритами лестничных клеток, в частности во времена первых хрущевок. Только в брежневских постройках лестничные площадки стали намного просторней, но традиция становления дверей сохранилась.

Другим объяснением может служить норма пожарной безопасности, именно такое расположение дверей позволяло жителям быстро и безопасно покинуть здание.

Окно между туалетом и ванной

Одним из самых интересных атрибутов советской архитектуры было окно, которое соединяло ванную и кухню. Иногда их было два, в случае, если санузел был раздельным.

У этих окон было несколько предназначений. В первую очередь, это средство безопасности. Помещения были достаточно малы, двери открывались внутрь, и если замок заклинило, то попасть в помещение довольно сложно. Единственный вариант это окно, которое необходимо было разбить.

Именно такое применение описал Михаил Булгаков в «Собачьем сердце»: спасти Шарикова, который был в ванной, удалось только через окно со стороны кухни.

Окно служило как дополнительный источник освещения. Это объясняется тем, что в домах часто возникали перебои с электричеством. Проем позволял пользоваться помещением без постороннего освещения.