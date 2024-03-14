Весна идет: обновляем балкон, идеи до 20 евро

Часть этих товаров можно теперь приобрести по более низкой цене. В феврале для более широкой доступности своих товаров IKEA снизила цены на более 100 товаров из разных категорий.

1. Порядок

Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро рассказал, что последнее ежегодное исследование IKEA «Жизнь дома» показало, что порядок и чистота в доме являются основным фактором, способствующим ощущению дома комфорта и удовлетворенности для 4 из 10 жителей Латвии.

«Более того, для каждого третьего жителя Латвии порядок в доме является важнейшим фактором поддержания душевного благополучия. Я считаю, что это относится ко всем помещениям дома, включая балконы и террасы. Мы часто об этом забываем и превращаем эти помещения в кладовку для вещей, которыми мы пользуемся редко или вообще не пользуемся», – говорит он и напоминает, что если у вас небольшой балкон, пространство на нем еще более ценно. Чтобы создать место для отдыха, вещи должны найти свое место, или же их стоит отдать или выбросить, если вы их больше не используете. Здесь дизайнер добавляет также, что любой из нас может пожертвовать или обменять те вещи, которые нам больше не нужны.

Если у вас узкий и длинный балкон, то вам пригодятся компактные стеллажи HYLLIS (от 13 евро). На верхние полки можно поставить горшки с цветами, а на нижних полках разместить любые другие вещи. И чтобы сэкономить место и хранить больше, всегда стоит использовать коробки, например SAMLA (от 1.99 евро): прозрачные пластиковые коробки с крышками – сразу видно, что находится внутри. Некоторые стеллажи даже имеют специальные прозрачные чехлы (от 3 евро), которые могут превратить стеллаж в мини-теплицу или защитить ваши вещи от ветра или дождя.

2. Обновляем мебель