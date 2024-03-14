Нужны как воздух: семь вещей в доме, без которых люди не представляют своей жизни

Дом — это не просто место, где мы живем и проводим большую часть своего времени, но и пространство, в котором нам хочется чувствовать себя защищено и комфортно. Эксперты СК „Дачный Сезон“ совместно с экспертами брендов эмоциональных товаров modi провели исследование и выяснили, что уют важен подавляющему количеству людей.

Спальное место

Прежде всего, дом — это место отдыха, поэтому неудивительно, что 79% опрошенных в качестве незаменимого домашнего атрибута назвали кровать. А другой альтернативный формат для сна — диван — выбрало 63% респондентов. После тяжелого рабочего или учебного дня каждому хочется расслабиться и насладиться моментом „ничегонеделания“, именно поэтому для 75% опрошенных важно обустроить место для отдыха различными мягкими атрибутами.

Мягкий и теплый плед, подходящий к интерьеру, подушки и плюшевые игрушки точно добавят уюта в вашу спальную зону. Позаботьтесь о выборе постельного белья, подбирайте именно те материалы, которые будут приятны к телу. В таком случае первое, о чем вы будете думать, возвращаясь домой — это как можно скорее очутиться в любимой кровати.

Посуда

Кухонная и обеденная зона — вторая по важности в доме после спальной. Поэтому многие респонденты (21%) не забыли отметить посуду как необходимый домашний атрибут, поскольку она не только выполняет свою функциональную роль, но и является частью интерьера. Обратите внимание на интересные варианты тарелок, кружек, бокалов, приборов и других элементов сервировки.

Также, важно подобрать подходящую к интерьеру цветовую гамму, что подтвердили 75% опрошенных, которые считают, что хорошие сочетания цветов создают уютную атмосферу. Хорошая и качественная посуда точно дополнит вашу уникальную обстановку дома.

Рабочее место