Нужны как воздух: семь вещей в доме, без которых люди не представляют своей жизни(1)
Есть детали, присутствие которых всегда дает возможность почувствовать уют, пишет wday.ru.
Дом — это не просто место, где мы живем и проводим большую часть своего времени, но и пространство, в котором нам хочется чувствовать себя защищено и комфортно. Эксперты СК „Дачный Сезон“ совместно с экспертами брендов эмоциональных товаров modi провели исследование и выяснили, что уют важен подавляющему количеству людей.
Спальное место
Прежде всего, дом — это место отдыха, поэтому неудивительно, что 79% опрошенных в качестве незаменимого домашнего атрибута назвали кровать. А другой альтернативный формат для сна — диван — выбрало 63% респондентов. После тяжелого рабочего или учебного дня каждому хочется расслабиться и насладиться моментом „ничегонеделания“, именно поэтому для 75% опрошенных важно обустроить место для отдыха различными мягкими атрибутами.
Мягкий и теплый плед, подходящий к интерьеру, подушки и плюшевые игрушки точно добавят уюта в вашу спальную зону. Позаботьтесь о выборе постельного белья, подбирайте именно те материалы, которые будут приятны к телу. В таком случае первое, о чем вы будете думать, возвращаясь домой — это как можно скорее очутиться в любимой кровати.
Посуда
Кухонная и обеденная зона — вторая по важности в доме после спальной. Поэтому многие респонденты (21%) не забыли отметить посуду как необходимый домашний атрибут, поскольку она не только выполняет свою функциональную роль, но и является частью интерьера. Обратите внимание на интересные варианты тарелок, кружек, бокалов, приборов и других элементов сервировки.
Также, важно подобрать подходящую к интерьеру цветовую гамму, что подтвердили 75% опрошенных, которые считают, что хорошие сочетания цветов создают уютную атмосферу. Хорошая и качественная посуда точно дополнит вашу уникальную обстановку дома.
Рабочее место
Почти четверть опрошенных (22%) проводят все свое время дома. И так как за последние годы удаленных работников стало значительно больше, многие респонденты (32%) отметили важность наличия письменного стола. Хорошо организованный и функциональный домашний офис позволяет нам быть более продуктивными.
Когда дома есть уютное и эргономичное рабочее пространство, вы можете лучше сосредоточиться на задачах и справляться с ними более эффективно.
Поставьте удобные органайзеры для документов и канцелярии. Так стол будет выглядеть аккуратно и функционально. Более того вы не станете отвлекаться на лишние предметы, а наоборот будете сфокусированы исключительно на своих задачах.
Лампы и свечи
После долгого рабочего дня возле экрана компьютера желательно дать глазам отдохнуть и не перегружать их ярким освещением. 81% опрошенных считают, что именно мягкий и теплый свет создает уют. Поэтому важно добавлять в интерьер лампы, торшеры и ночники.
Эксперты говорят, что приглушенный свет может способствовать улучшению настроения и повышению концентрации. На помощь могут прийти и свечи. Ведь они не только не расходуют электричество, но и могут благоприятно воздействовать на эмоциональное состояние.
Сейчас этот предмет декора пользуется большим спросом. Например, у ароматических свечей широкий диапазон выбора запахов: лаванда, сандаловое дерево, корица, ваниль. Многообразие вариантов позволит вам подобрать уникальный продукт на ваш вкус.
Вазы
Цветы в доме всегда поднимают настроение. В особенности когда они стоят в красивых вазах, атмосфера в доме сразу становится более комфортной. 65% опрошенных отмечают, что такой элемент декора способствует созданию уюта.
Также многообразие форм и материалов ваз дополнит интерьер любой комнаты в необходимой вам стилистике. Они помогают придать дому индивидуальность, подчеркнуть ваш уникальный вкус и предпочтения.
Картины и фотографии
Почти у каждого дома можно увидеть памятные семейные фотографии, которые стоят на полочках или висят на стенах. Они занимают важное место в сердце жильцов, так как отсылают к приятным воспоминаниям, и тем самым поднимают эмоциональный фон.
Картины и постеры тоже пользуются популярностью. Из них можно выстраивать интересные композиции и оформлять в красивые рамки. Это придает шарм любому помещению.
Ковер
Ковер является важным акцентным предметом комнаты, который подчеркивает и определяет стиль интерьера. Поэтому в качестве главного создателя уюта в доме его выделяют 69% опрошенных. Практическая полезность коврового покрытия очевидна: защита пола от повреждений, звукоизоляция, сохранение тепла. Более того он добавляет неповторимую эстетику в пространство.
Исследование показало, что людям очень важен комфорт и уют в собственном доме. Более того они готовы вкладывать ресурсы и усилия для облагораживания своего жилья.