Эти ошибки совершают многие: названы самые опасные способы зарядки телефона

На это указывает сайт Electrical Safety First. По мнению экспертов, заряжать смартфон на диване или в кровати совсем не безопасно.

Важно держать гаджет в определенном месте во время зарядки аккумулятора. Это может быть прикроватная тумбочка или кресло, но избегайте мягкой мебели. Это связано с тем, что во время зарядки аккумулятор нагревается, а вместе с ним и материал под устройством.

Кроме того, если положить смартфон под подушку или одеяло во время зарядки, он может полностью выйти из строя в безвоздушном пространстве. Хотя мобильные телефоны не так часто загораются во время зарядки, риск все же существует.