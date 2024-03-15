Не так экономична, как кажется: стоит ли пользоваться короткой стиркой на машинке

Почему короткая программа стирки не всегда более экономична

Короткий режим не рекомендуют использовать, так как средство для стирки в таких условиях не успевает эффективно работать. К тому же стиральной машине приходится увеличивать потребление воды и очень быстро ее нагревать.

Таким образом затраты на одну стирку увеличиваются, а не становятся меньше.

Исключение составляют короткие программы стирки, которые не предполагают использование высоких температур. Но и в этом случае нужно учитывать, что такой способ подходит лишь для слегка загрязненной одежды.

В целях экономии лучше использовать программу энергосбережения или эко. Так как для более длительного времени работы требуется меньше электроэнергии и более низкие температуры.

Как экономить на стирке

Убедитесь, что вы используете правильное количество средства для стирки. Часто используется слишком много порошка, который остается на одежде.

Не используйте программу предварительной стирки. Стойкие пятна на одежде можно заранее обработать специальным средством.

Всегда наполняйте барабан стиральной машины полностью, но и старайтесь не перегружать его. Если машина заполнена только наполовину, вы зря тратите много воды и электроэнергии.

Старайтесь сушить одежду на балконе, а не внутри машинки. Это также поможет сохранить бюджет.