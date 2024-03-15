Дизайнер перечислила самые безвкусные детали интерьера, которые выглядят дешево

Дизайнер интерьеров из Бостона поделилась своим антирейтингом домашнего декора на своей страничке в TikTok. Ролик девушки по имени Джули Соуза быстро стал популярным, однако с выводами профессионала согласились не все. Впрочем, если вы давно задумывались, от чего бы избавиться в порядке расхламления, идеи вам придутся по душе, пишет „Рамблер“.