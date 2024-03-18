Известный продавец мебели потерял оборот и столкнулся с убытками

В отчете за 2023 финансовый год, полученном Infopank Äripäev , сказано, что главными негативными факторами на эстонском и европейском рынке в прошлом году были быстрый рост процентных ставок и общей стоимости жизни, а также совокупное влияние инфляции на домохозяйства и производителей. Из-за возросших издержек наблюдаются трудности в ряде секторов экономики, которые в значительной степени затрагивают розничную торговлю и производство мебели, утверждают в компании.