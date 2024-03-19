Что добавить в кипяток, чтобы убрать засор за секунды: залейте это в раковину

Необязательно обращаться к сильнодействующим химическим средствам и агрессивным отбеливателям. Существует более натуральная альтернатива. Для решения проблемы с засором в раковине вам потребуются лишь кипяток, пищевая сода и уксус.

Как прочистить засор в раковине

Заливание кипятка в канализацию представляет собой действенный способ очистки стоков на кухне и в ванной, так как он способен растворить мыльную пену и жир, накопившиеся в ваших трубах.

Вылейте горячую воду в канализацию, чтобы смыть и растопить жир. Смешайте в емкости равные части пищевой соды с уксусом. Смесь начнет шипеть, после чего вы можете просто вылить ее в канализацию и оставить на час, чтобы она „творила чудеса“. Снова смойте большим количеством кипящей воды.

Для очистки стока от забившихся волос возможно понадобится специальный трос, который можно приобрести в магазине. Если подобного инструмента нет под рукой, можно сделать импровизированный трос из старой металлической вешалки для одежды.