Дизайнер интерьера делится советами, как подготовиться к Пасхе без особых усилий и менее чем за 10 евро
До Пасхи совсем недалеко: западные христиане отмечают ее 31 марта, по православному календарю – 5 мая. Весенние праздники часто сопровождаются вкусной едой в компании семьи и друзей. Дизайнер интерьера IKEA делится советами, как подготовиться к празднику, чтобы это не слишком ударило по кошельку и осталось несъедено меньше еды.
Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро делится советами, как сэкономить при подготовке к Пасхе. Некоторые решения IKEA теперь можно найти по новой, более низкой цене. Стремясь сделать товары доступными для многих, IKEA в феврале снизила цены на более чем 1000 товаров для дома.
Перед праздником:
Решите, какие блюда вы включите в меню, и спланируйте покупки заранее. Кто-то из года в год готовит традиционные блюда, а кто-то каждый год ищет новые рецепты для праздничного стола. Что бы вы ни решили приготовить, заранее подготовленный список продуктов поможет вам сэкономить время и деньги и не совершать необдуманных покупок.
Подумайте, планируете ли вы готовить все самостоятельно. Даже если вам нравится готовить, это не значит, что вам нужно делать это всегда. Например, выпечка может занять много времени, и если никто в вашей семье не хочет этим заниматься, возможно, было бы разумно подумать о поиске альтернативы. Например, замороженный торт экономит и деньги, и время: на его приготовление и подачу уходит до 15 минут.
Выбирайте практичные решения для сервировки стола, которыми вы сможете пользоваться ежедневно и после торжеств. Например, деревянная разделочная доска APTITLIG (2.99 евро) поможет подать закуски, фрукты или различные сыры. Деревянные материалы создают на столе теплый и естественный вид. Банки KORKEN с крышками (от 1.49 евро) выглядят красиво и практично. Они являются отличным выбором для хранения в холодильнике и подходят практически для всего, что связано с едой: от заправки для салата до подачи десертов.
Используйте прозрачные пищевые контейнеры для приготовления и подачи еды. Стеклянные контейнеры с крышками IKEA 365+ (от 2.49 евро) изготовлены из термостойкого стекла и могут использоваться как в качестве формы для запекания, так и в качестве сервировочной посуды. Прозрачный и чистый внешний вид добавит столу ощущение свежести.
После праздника:
Не выбрасывайте еду. Скорее всего, вы съедите остатки еды, если будете хранить ее в разных коробках (например, 9.99 евро за 5 коробок HAVSTOB). Это помогает сохранить еду свежей. Прозрачность коробок гарантирует, что продукты в холодильнике будут хорошо видны и вы не забудете их там. Часто наблюдается склонность есть то, что попадается на глаза.
Экономьте продукты с помощью пищевых чехлов ÖVERMÄTT (от 4.99 евро). Мы часто не используем сразу целый лимон, апельсин или кабачок. Силиконовые чехлы для пищевых продуктов действуют как крышки и помогают дольше сохранять еду и напитки свежими. Они идеально подходят для покрытия всего – от банок и стеклянной посуды до фруктов, и помогает сэкономить деньги, поскольку вам не придется выбрасывать продукты, которые без крышки испортятся.
Оставшуюся еду положите в многоразовые пакеты ISTAD (от 1.49 евро). Это помогает сохранить содержимое свежим, и вам не придется на следующий день есть слишком сухое печенье, сыр или что-нибудь еще.
Используйте закрывающие зажимы BEVARA (от 0.70 евро). Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда открываем пакет с едой, достаем немного и не знаем, как его безопасно закрыть. Зажимы дольше сохраняют продукты свежими и облегчают доступ к ним.
IKEA снизила цены
Руководствуясь концепцией IKEA по созданию лучших условий для повседневной жизни для как можно большего числа людей, IKEA снизила цены с 1 февраля 2024 года на более чем 1000 товаров. Цены снижены на значительную часть ассортимента товаров для дома, охватывающего сотни предметов в разных категориях – от культовой мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения вещей, до аксессуаров для дома. Например, цена коробки DRÖNA снижена с 3.99 евро до 2.99 евро, мягкой игрушки-акулы BLÅHAJ – с 24.99 до 16.99 евро, потолочного софита NYMÅNE – с 59.99 евро до 39.99 евро, стеллажа KALLAX – с 79.99 евро до 49.99 евро, письменного стола MICKE – с 99 евро до 79 евро, комода с тремя ящиками MALM – с 89 евро до 79 евро.
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