Дизайнер интерьера делится советами, как подготовиться к Пасхе без особых усилий и менее чем за 10 евро

Решите, какие блюда вы включите в меню, и спланируйте покупки заранее. Кто-то из года в год готовит традиционные блюда, а кто-то каждый год ищет новые рецепты для праздничного стола. Что бы вы ни решили приготовить, заранее подготовленный список продуктов поможет вам сэкономить время и деньги и не совершать необдуманных покупок.

Подумайте, планируете ли вы готовить все самостоятельно. Даже если вам нравится готовить, это не значит, что вам нужно делать это всегда. Например, выпечка может занять много времени, и если никто в вашей семье не хочет этим заниматься, возможно, было бы разумно подумать о поиске альтернативы. Например, замороженный торт экономит и деньги, и время: на его приготовление и подачу уходит до 15 минут.