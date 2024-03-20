Дизайнеры назвали лучшие цветовые сочетания для интерьера

Например, белый может быть как холодным и резким, так и спокойным и нежным, в зависимости от его температуры и сочетания с другими цветами

Специалист по психологии цвета Зена О’Коннор отмечает, что сочетание белого с темно-песочным подходит для создания идеального рабочего места, поскольку такие цвета способствуют спокойствию и повышают концентрацию.

Сьюзан Хейворд, основательница Susan Hayward Interiors, считает, что сочетание различных цветов придает интерьеру легкую оживленность. Например, коралловый придает энергичность, а бирюзовый уравновешивает палитру своим спокойствием. Контраст холодных и теплых оттенков подходит для пространств, таких как гостиная, где можно весело провести время с друзьями или отдохнуть в уединении.

Директор агентства Geddes Ulinskas Architects Геддес Улинскас отмечает, что фиолетовый сочетает в себе нежность и настойчивость, при этом сиреневый воспринимается более холодным оттенком, чем розовый, что придает пространству динамичность.

Оранжевый, по мнению экспертов, менее агрессивен, чем красный, но не менее выразителен и энергичен. Он может оживить интерьер в сочетании с металлическими элементами, а теплые оттенки деревянного пола добавят уюта и динамики пространству.