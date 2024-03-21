Как очистить подушки без стирки: невероятный трюк с двумя компонентами

Между стирками можно воспользоваться необычным способом. Это поможет быстро освежить подушки, даже не прибегая к стирке в машине. Вам понадобятся всего лишь пищевая сода и обычный уксус — два доступных продукта.

Как освежить подушки без стирки

Уксус, благодаря своей кислотности, эффективно борется с пылевыми клещами. Для придания свежего аромата смешайте его с водой и несколькими каплями эфирного масла (по вашему выбору), затем распылите этот раствор на подушку, но не выливайте его.

Также для очистки подушки хорошо подходит сода. Просто посыпьте подушку содой и оставьте на несколько часов. Сода обладает высокой абсорбирующей способностью, поглощает остатки пота и неприятные запахи. После этого пропылесосьте подушку.