Раньше были роскошью: 14 деталей интерьера, которые выдают безвкусицу — а у вас они есть?(6)
Каждый человек стремится сделать свое жилье максимально уютным и комфортным — чтобы туда было приятно возвращаться после тяжелого рабочего дня. В попытке что-то изменить некоторые люди порой реально переусердствуют. Wday.ru рассказал о вещах в интерьере, которые сразу выдают отсутствие вкуса у хозяина.
Сборная прихожая
Прихожая — это лицо дома. Гости и хозяева проводят в этом помещении минимум времени. Однако эта комната играет большую роль, именно прихожая создает впервые впечатление о владельце. Сборная прихожая часто занимает много места и портит внешний вид помещения.
Отличной альтернативой служат небольшие вешалки и крючки, для обуви можно использовать специальный комод. Такой вариант поможет сэкономить пространство и добавить воздуха в помещение. Подобные предметы мебели являются очень мобильными, и могут подстроится под разный интерьер.
Глянцевые потолки
В какой-то период времени глянец был довольно популярен и считался показателем вкуса. Сейчас глянцевый потолок уступает место матовому. Лучше отказаться от многоуровневых конструкций и обратить внимание на простые и лаконичные варианты. Это придаст вашему дому ощущение уюта и комфорта. Комната визуально будет казаться просторней.
Позолоченные ручки дверей
Позолота уже не является синонимом роскоши. Сейчас в интерьере приветствуется лаконичность и простота, поэтому лучше снизить количество позолоченных предметов. Отличной заменой будет латунь, это будет выглядеть современно и практично.
Пластиковые уголки
Такой способ оформления стен уже давно считается устаревшим. Пластиковые уголки устанавливали в целях практичности, но они портят интерьер. Лучше искать другие альтернативные варианты или применять только в защите дверных проемов и окон.
Шкаф-купе
Не так давно шкаф-купе со вставками был на вершине популярности. Такой предмет мебели был почти у каждого, считался удобным и практичным. Сейчас люди отдают свое предпочтение обычным классическим шкафам, которые отличаются своей вместимостью и универсальностью. Если комната маленькая — можно установить небольшой шкаф-купе без видимой фурнитуры.
Объемная мебель
Тяжелые диваны и кресла считались символом достатка. Сейчас каждый предмет должен выполнять свою функцию, поэтому в моде небольшая мебель. Важно выбирать диван и кресла относительно площади комнаты. Современная мягкая мебель должна быть комфортной и эргономичной.
Стенка в гостиной
Привычные нам монументальные стенки, которые занимают всю стену, уже не являются признаком роскоши. Такой предмет мебели сложно вписать в интерьер.
Современная мода отличается своей гибкостью, можно легко придумать гармоничный интерьер используя всего лишь несколько предметов мебели. Большую стенку можно заменить на открытые полки, стеллажи, тем самым создать дополнительное пространство в квартире.
Фотопечать на кухне
Фотопечать в интерьере постепенно уходит в прошлое. Большие фотографии фруктов, животных, городских пейзажей выглядят безвкусно и портят внешний вид кухни. Фотопечать можно заменить на имитацию кирпича или бетона, что придаст интерьеру свежести и актуальности.
Барная стойка с металлическим шестом
Барные стойки сохраняют свою популярность в кухонном интерьере. Однако их конструкция значительно упростилась, современные барные стойки не имеют металлической штанги. Этот предмет кухонной мебели очень мобилен, он хорошо вписывается как в просторные помещения, так и в небольшие квартиры-студии.
Душевая кабина с высоким поддоном
Душевые кабины с высокими бортами занимают много места и неудобны в эксплуатации. Пластиковые кабины приходится постоянно обрабатывать. Лучше отдать предпочтение легким и лаконичным моделям со стеклянными перегородками.
Двухцветная плитка в туалете или в ванной
Довольно популярный дизайнерский прием из прошлого — это двухцветное оформление ванной. Нижняя часть обычно была выполнена из темной плитки, а верхняя — светлой, и отделены бордюрчиком. Чтобы ванная выглядела современной и стильной рекомендуется выбирать плитку натуральных оттенков, это может быть имитация камня, дерева и бетона.
Джакузи
На протяжении долгого времени джакузи было роскошью, о котором мечтал каждый. Сегодня такой предмет интерьера считается безвкусным. Подобная конструкция занимает много места и требует особого ухода.
Чтобы освободить пространство и сделать комнату более уютной и стильной, джакузи можно заменить ванной. Существует множество разнообразных вариантов для создания уникального интерьера.
Точечное освещение
В начале 2000-х точечные светильники встроенные в потолок были очень популярны, это казалось стильным и практичным. Однако сейчас такие светильники заменили минималистичные люстры, торшеры и настольные лампы. Точечное освещение до сих пор широко используются в дизайне офисных и медицинских помещений.
Не спрятанные трубы
Вид труб придает интерьеру небрежность и неаккуратность. Большинство из них маскируют с помощью гипсокартона. Но про трубу, ведущую к полотенцесушителю, часто забывают. Чтобы ванная выглядела более лаконично и современно лучше выводить трубы под полотенцесушитель.