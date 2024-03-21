Раньше были роскошью: 14 деталей интерьера, которые выдают безвкусицу — а у вас они есть?

Сборная прихожая

Прихожая — это лицо дома. Гости и хозяева проводят в этом помещении минимум времени. Однако эта комната играет большую роль, именно прихожая создает впервые впечатление о владельце. Сборная прихожая часто занимает много места и портит внешний вид помещения.

Отличной альтернативой служат небольшие вешалки и крючки, для обуви можно использовать специальный комод. Такой вариант поможет сэкономить пространство и добавить воздуха в помещение. Подобные предметы мебели являются очень мобильными, и могут подстроится под разный интерьер.

Глянцевые потолки

В какой-то период времени глянец был довольно популярен и считался показателем вкуса. Сейчас глянцевый потолок уступает место матовому. Лучше отказаться от многоуровневых конструкций и обратить внимание на простые и лаконичные варианты. Это придаст вашему дому ощущение уюта и комфорта. Комната визуально будет казаться просторней.

Позолоченные ручки дверей

Позолота уже не является синонимом роскоши. Сейчас в интерьере приветствуется лаконичность и простота, поэтому лучше снизить количество позолоченных предметов. Отличной заменой будет латунь, это будет выглядеть современно и практично.

Пластиковые уголки

Такой способ оформления стен уже давно считается устаревшим. Пластиковые уголки устанавливали в целях практичности, но они портят интерьер. Лучше искать другие альтернативные варианты или применять только в защите дверных проемов и окон.

Шкаф-купе

Не так давно шкаф-купе со вставками был на вершине популярности. Такой предмет мебели был почти у каждого, считался удобным и практичным. Сейчас люди отдают свое предпочтение обычным классическим шкафам, которые отличаются своей вместимостью и универсальностью. Если комната маленькая — можно установить небольшой шкаф-купе без видимой фурнитуры.

Объемная мебель