Наш сад
24.03.2024, 11:18

Древесную золу в саду можно использовать круглый год, но для чего конкретно и как правильно?

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Зола – действительно самое дешевое и ценное органическое удобрение для сада, но есть нюансы, которые обязательно нужно знать. Золу не стоит разбрасывать просто так, где душа пожелает, нужно научиться с ней обращаться, пишет Delfi Dom&Sad.

Говоря о золе, обычно подразумевают, что она содержит более 50 процентов элементов из таблицы Менделеева: зола очень богата калием, фосфором, кальцием, магнием, бором и серой, но абсолютно лишена азота. И главное свойство – зола раскисляет кислые почвы и помогает бороться с болезнями и вредителями. Казалось бы, золу можно сбрасывать везде и всегда. Но это не так!

Сначала нужно узнать, чем отличаются разные виды золы, чем они полезны и чем нет. Если да, то зачем она нужна? И, конечно, как правильно ее использовать и какие соединения могут сделать золу опасной для вашего сада.

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