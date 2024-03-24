Древесную золу в саду можно использовать круглый год, но для чего конкретно и как правильно?

Говоря о золе, обычно подразумевают, что она содержит более 50 процентов элементов из таблицы Менделеева: зола очень богата калием, фосфором, кальцием, магнием, бором и серой, но абсолютно лишена азота. И главное свойство – зола раскисляет кислые почвы и помогает бороться с болезнями и вредителями. Казалось бы, золу можно сбрасывать везде и всегда. Но это не так!