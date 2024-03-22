Наш сад
22.03.2024, 18:38

Вкусность на подоконнике: как вырастить манго из косточки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: K Abejuela | Shutterstock

Манго – это не только вкусный и ароматный фрукт, но и прекрасное комнатное растение, которое может вырасти из косточки. Выращивание манго из косточки – это интересный и увлекательный процесс, который по силам даже начинающим садоводам, пишет Telegraf со ссылкой на ТСН.

Рассказываем о простом методе выращивания манго из косточки.

Что вам понадобится:

  • Косточка спелого манго

  • Вода

  • Почва для комнатных растений

  • Горшок

  • Полиэтиленовый пакет

Иллюстративное фото.

Инструкция:

  1. Выберите спелое манго без пятен и повреждений.

  2. Аккуратно разрежьте манго пополам и извлеките косточку.

  3. Тщательно очистите косточку от мякоти манго.

  4. Промойте косточку водой и просушите ее.

  5. Положите косточку в стакан с водой комнатной температуры.

  6. Меняйте воду каждые 2-3 дня.

  7. Приблизительно через 2-3 недели косточка прорастет.

  8. Когда корешок прорастет на 2-3 см, пересадите косточку в горшок с грунтом.

  9. Углубьте косточку в грунт на 2/3 ее длины.

  10. Накройте горшок полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта.

  11. Поставьте горшок в солнечное место.

  12. Регулярно поливайте грунт, не допуская его пересыхания.

  13. Приблизительно через 1-2 месяца из косточки появится росток.

  14. Снимите полиэтиленовый пакет.

  15. Продолжайте ухаживать за манго, как за обычным комнатным растением.

Совет:

  • Пересаживайте манго в больший горшок по мере его роста.

  • Подкармливайте манго удобрением для комнатных растений 1-2 раза в месяц.

  • Опрыскивайте манго водой из пульверизатора 1-2 раза в день.

  • Защищайте манго от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Выращивание манго из косточки – это увлекательный и полезный опыт. Вы сможете не только получить экзотическое комнатное растение, но и насладиться вкусными плодами, выращенными своими руками.

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