Вкусность на подоконнике: как вырастить манго из косточки

Манго – это не только вкусный и ароматный фрукт, но и прекрасное комнатное растение, которое может вырасти из косточки. Выращивание манго из косточки – это интересный и увлекательный процесс, который по силам даже начинающим садоводам, пишет Telegraf со ссылкой на ТСН.