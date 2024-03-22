Вкусность на подоконнике: как вырастить манго из косточки
Рассказываем о простом методе выращивания манго из косточки.
Что вам понадобится:
Косточка спелого манго
Вода
Почва для комнатных растений
Горшок
Полиэтиленовый пакет
Инструкция:
Выберите спелое манго без пятен и повреждений.
Аккуратно разрежьте манго пополам и извлеките косточку.
Тщательно очистите косточку от мякоти манго.
Промойте косточку водой и просушите ее.
Положите косточку в стакан с водой комнатной температуры.
Меняйте воду каждые 2-3 дня.
Приблизительно через 2-3 недели косточка прорастет.
Когда корешок прорастет на 2-3 см, пересадите косточку в горшок с грунтом.
Углубьте косточку в грунт на 2/3 ее длины.
Накройте горшок полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта.
Поставьте горшок в солнечное место.
Регулярно поливайте грунт, не допуская его пересыхания.
Приблизительно через 1-2 месяца из косточки появится росток.
Снимите полиэтиленовый пакет.
Продолжайте ухаживать за манго, как за обычным комнатным растением.
Совет:
Пересаживайте манго в больший горшок по мере его роста.
Подкармливайте манго удобрением для комнатных растений 1-2 раза в месяц.
Опрыскивайте манго водой из пульверизатора 1-2 раза в день.
Защищайте манго от прямых солнечных лучей и сквозняков.
Выращивание манго из косточки – это увлекательный и полезный опыт. Вы сможете не только получить экзотическое комнатное растение, но и насладиться вкусными плодами, выращенными своими руками.